الجدول الكامل لمباريات أمم آسيا ونظام البطولة والمنتخبات المشاركة



تتجه أنظار محبي الكرة الآسيوية إلى ملاعب قطر التي ستشهد انطلاق بطولة كأس آسيا 2023، غداً الجمعة في 12 يناير وتستمر حتى 10 فبراير 2024.

وكان مقررا أن تجري كأس آسيا الصيف الماضي في الصين، لكنه تم إسناد البطولة إلى قطر، على أن تنظم في شتاء 2024، بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وتنقسم المنتخبات المشاركة في كأس آسيا إلى 6 مجموعات، تتكون كل مجموعة من 4 منتخبات، تخوض 3 مباريات تصفوية في الدور الأول.

يتأهل أول وثاني كل مجموعة بشكل مباشر للدور الـ16، فيما يتم اختيار أفضل 4 منتخبات حصلت على المركز الثالث من المجموعات الست لتتأهل أيضا للدور التالي.

وينطلق الدور الأول من البطولة يوم الجمعة 12 يناير 2024، حتى الخميس 25 من الشهر ذاته.

في حين تبدأ مباريات الدور الـ16 اعتبارا من 28 يناير ولغاية الأربعاء 31 الشهر ذاته.

في حين تُلعب مباريات دور ربع النهائي في 2 و3 فبراير، ونصف النهائي في 7 و8 فبراير.

أما المباراة النهائية فستجري 10 فبراير 2024، في حين لا يوجد مباراة لتحديد المركزين الثالث أو الرابع.

وتنطلق البطولة بمواجهة بين العنابي (صاحب الأرض) ولبنان في ملعب لوسيل، ضمن افتتاح مباريات المجموعة الأولى التي تضم أيضا "الصين وطاجيكستان.

جدول مباريات كأس آسيا 2023

12 يناير:

(19:00) بتوقيت الدوحة، قطر x لبنان (المجموعة الأولى) ملعب لوسيل.

13 يناير:

(14:30) أستراليا x الهند (المجموعة الثانية) ملعب أحمد بن علي.

(17:30) الصين x طاجيكستان (المجموعة الأولى) ملعب عبد الله بن خليفة.

(20:30) أوزبكستان x سوريا (المجموعة الثانية) ملعب جاسم بن حمد.

14 يناير:

(14:30) اليابان x فيتنام (المجموعة الرابعة) ملعب الثمامة.

(17:30) الإمارات x هونغ كونغ (المجموعة الثالثة) ملعب خليفة الدولي.

(20:30) إيران x فلسطين (المجموعة الثالثة) ملعب المدينة التعليمية.

15 يناير:

(14:30) كوريا الجنوبية x البحرين (المجموعة الخامسة) ملعب جاسم بن حمد.

(17:30) إندونيسيا x العراق (المجموعة الرابعة) ملعب أحمد بن علي.

(20:30) ماليزيا x الأردن (المجموعة الخامسة) ملعب الجنوب.

16 يناير:

(17:30) تايلاند x قيرغيزستان (المجموعة السادسة) ملعب عبد الله بن خليفة.

(20:30) السعودية x عمان (المجموعة السادسة) ملعب خليفة الدولي.

17 يناير:

(14:30) لبنان x الصين (المجموعة الأولى) ملعب الثمامة.

(17:30) طاجيكستان x قطر (المجموعة الأولى) ملعب البيت.

18 يناير:

(14:30) سوريا x أستراليا (المجموعة الثانية) ملعب جاسم بن حمد.

(17:30) الهند x أوزبكستان (المجموعة الثانية) ملعب أحمد بن علي.

(20:30) فلسطين x الإمارات (المجموعة الثالثة) ملعب الجنوب.

19 يناير:

(14:30) العراق x اليابان (المجموعة الرابعة) ملعب المدينة التعليمية.

(17:30) فيتنام x إندونيسيا (المجموعة الرابعة) ملعب عبد الله بن خليفة.

(20:30) هونغ كونغ x إيران (المجموعة الثالثة) ملعب خليفة الدولي.

20 يناير:

(14:30) الأردن x كوريا الجنوبية (المجموعة الخامسة) ملعب الثمامة.

(17:30) البحرين x ماليزيا (المجموعة الخامسة) ملعب جاسم بن حمد.

21 يناير:

(17:30) عمان x تايلاند (المجموعة السادسة) ملعب عبد الله بن خليفة.

(20:30) قيرغيزستان x السعودية (المجموعة السادسة) ملعب خليفة الدولي.

22 يناير:

(18:00) طاجيكستان x لبنان (المجموعة الأولى) ملعب جاسم بن حمد.

(18:00) قطر x الصين (المجموعة الأولى) ملعب خليفة الدولي.

23 يناير:

(14:30) سوريا x الهند (المجموعة الثانية) ملعب البيت.

(14:30) أستراليا x أوزبكستان (المجموعة الثانية) ملعب الجنوب.

(18:00) هونغ كونغ x فلسطين (المجموعة الثالثة) ملعب عبد الله بن خليفة.

(18:00) إيران x الإمارات (المجموعة الثالثة) ملعب المدينة التعليمية.

24 يناير:

(14:30) اليابان x إندونيسيا (المجموعة الرابعة) ملعب الثمامة.

(14:30) العراق x فيتنام (المجموعة الرابعة) ملعب جاسم بن حمد.

25 يناير:

(14:30) كوريا الجنوبية x ماليزيا (المجموعة الخامسة) ملعب الجنوب.

(14:30) الأردن x البحرين (المجموعة الخامسة) ملعب خليفة الدولي.

(18:00) قيرغيزستان x عمان (المجموعة السادسة) ملعب عبد الله بن خليفة.

(18:00) السعودية x تايلاند (المجموعة السادسة) ملعب المدينة التعليمية.

جدول مباريات ثمن نهائي كاس أمم آسيا:

28 يناير:

(14:30) متصدر المجموعة الثانية – ثالث الأولى أو الثالثة أو الرابعة (المباراة رقم 37) ملعب جاسم بن حمد.

(19:00) ثاني المجموعة الأولى – ثاني المجموعة الثالثة (المباراة رقم 38) ملعب أحمد بن علي.

29 يناير:

(14:30) متصدر المجموعة الرابعة – ثالث الثانية أو الخامسة أو السادسة (المباراة رقم 39) ملعب خليفة الدولي.

(19:00) متصدر المجموعة الأولى – ثالث الثالثة أو الرابعة أو الخامسة (المباراة رقم 40) ملعب البيت.

30 يناير:

(14:30) ثاني المجموعة الثانية – ثاني السادسة (المباراة رقم 41) ملعب الجنوب.

(19:00) متصدر المجموعة السادسة – ثاني الخامسة (المباراة رقم 42) ملعب المدينة التعليمية.

31 يناير:

(14:30) متصدر المجموعة الخامسة – ثاني الرابعة (المباراة رقم 43) ملعب الثمامة.

(19:00) متصدر المجموعة الثالثة – ثالث الأولى أو الثانية أو السادسة (المباراة رقم 44) ملعب عبد الله بن خليفة.

جدول مباريات ربع نهائي بطولة أمم آسيا:

2 فبراير:

(14:30) الفائز في المباراة رقم 38 – الفائز في المباراة رقم 39 (المباراة رقم 45) ملعب أحمد بن علي.

(18.30) الفائز في المباراة رقم 37 – الفائز في المباراة رقم 42 (المباراة رقم 46) ملعب الجنوب.

3 فبراير:

(14:30) الفائز في المباراة رقم 44 – الفائز في المباراة رقم 43 (المباراة رقم 47) ملعب المدينة التعليمية

(18:30) الفائز في المباراة رقم 40 – الفائز في المباراة رقم 41 (المباراة رقم 48) ملعب البيت.

جدول مباريات نصف نهائي كأس أمم آسيا:

6 فبراير:

(18:00) الفائز في المباراة رقم 45 – الفائز في المباراة رقم 46 (المباراة رقم 49) ملعب أحمد بن علي.

7 فبراير:

(18:00) الفائز في المباراة رقم 47 – الفائز في المباراة رقم 48 (المباراة رقم 50) ملعب الثمامة.

المباراة النهائية:

10 فبراير:

(18:00) الفائز في المباراة رقم 49 – الفائز في المباراة رقم 50 ملعب لوسيل.

القنوات الناقلة لمباريات كأس آسيا:

وسيتم بث المباريات على قنوات beIN SPORTS AFC.

فيما سيتم بث بعض مباريات المنتخبات العربية على قنوات بين سبورت المفتوحة.

وحصلت شبكة SSC على حقوق بث مباريات المنتخب السعودي داخل المملكة، وأيضا حصلت قناة العراق سبورت على حقوق بث مباريات منتخبها على القناة الأرضية فقط.

يذكر أن قطر قد استضافت كأس آسيا في عامي 1988 و2011، وتمكنت من التتويج باللقب في النسخة الأخيرة عام 2019 التي أقيمت في الإمارات.

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