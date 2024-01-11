القبض على لص عرض مسروقاته على «تيك توك»

قبض رجال الشرطة البريطانية على لص متهور عرض مسروقاته على تطبيق «تيك توك».

واستعرض ريس كالوم ديفيدسون، البالغ من العمر 25 عاماً، أسطوله من السيارات المسروقة في مقطع فيديو، قبل القبض عليه وسجنه بتهمة سرقة 12 مركبة واقتحام منزل امرأة، وذلك حسبما أفاد موقع صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وارتكب ديفيدسون سلسلة من عمليات السطو على مفاتيح السيارات في يورك والقرى المحيطة بها بين مايو وأكتوبر عام 2022.

وقضت محكمة يورك كراون، في مارس الماضي، بالسجن أربع سنوات، إضافة إلى الحكم بالسجن خمس سنوات الذي أصدرته أمس، على المحتال الذي اعترف بأنه مذنب في 13 عملية سطو، و12 سرقة سيارات، وتهمتين بالتعامل مع بضائع مسروقة، والسطو على موقع، ومحاولة سطو على منزل.

وأجرى فريق يورك وسيلبي إكسبيديت، التابع لشرطة شمال يوركشاير، تحقيقاً في سلسلة من عمليات السطو على مفاتيح السيارات التي وقعت في يورك والقرى المحيطة بها بين مايو وأكتوبر 2022.

وكان إجمالي ما سرقه ديفيدسون سبع سيارات فولكس فاغن جولف آر، وواحدة غولف جي تي إي، وواحدة غولف جي تي آي، وواحدة فولكس فاغن تي روك، وبي إم دبليو إم 3، وأودي إس 3، وسيات ليون كوبرا، إضافة إلى بضائع من العقارات التي سرقها.

واقتحم المتهم منازل ضحاياه عن طريق إتلاف أقفال الأبواب والنوافذ، قبل البحث عن مفاتيح السيارة وسرقة السيارات المتوقفة على الطريق أو في الشارع.

وبينما استعادت شرطة شمال يوركشاير العديد من السيارات، تم بيع بعضها لمشترين من برادفورد وويكفيلد وهال وجنوباً حتى لندن، ولم يتم العثور على عدد منها بعد.

وقال ضابط التحقيق، المحقق كونستابل أوليفر دالبي: «لقد تأثر ضحايا جرائم ديفيدسون بشدة بجرائمه».

وأضاف: «بعضهم استيقظ في منتصف الليل ليجده في منزلهم يرتدي قناعاً. لا أستطيع إلا أن أتخيل الخوف الذي قد تسببه مثل هذه التجربة»، معرباً عن شكره على دعمهم وصبرهم طوال التحقيق.

وأكد أن العملية التي أطلق عليها «زنك» كانت تحقيقاً مضنياً اعتمد على المهارات المتخصصة لعدد من الإدارات في جميع أنحاء القوة بما في ذلك فرق الاستجابة، والتحقيق في مسرح الجريمة، والاستخبارات، وتحليلات البيانات، والطب الشرعي، والفريق المتخصص الاستباقي.

ونوَّه بأن «النتيجة الناجحة هي نتيجة لمئات الساعات من العمل من قبل ضباط متفانين، وقوة الأدلة التي تم جمعها لم تترك للسيد ديفيدسون أي خيار سوى الاعتراف بذنبه».