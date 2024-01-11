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عبد الله بن زايد يهنئ المغرب لفوزها برئاسة مجلس حقوق الإنسان

1/11/2024 9:25:06 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

هنأ سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، المملكة المغربية الشقيقة بمناسبة فوز الممثل الدائم للمغرب برئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه سموه، اليوم، بمعالي ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، معربا عن أمنياته للمملكة بالتوفيق والسداد خلال فترة رئاستها.

وأكد سموه أن رئاسة المملكة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يعكس الاعتراف العالمي بالجهود المستمرة التي تبذلها المملكة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والدور البارز الذي تقوم به في هذا المجال، كما يعد إنجازاً مهماً يضاف إلى سجلها الحافل الذي حققته في المجالات كافة.

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