عبد الله بن زايد يهنئ المغرب لفوزها برئاسة مجلس حقوق الإنسان

(MENAFN
- Al-Bayan)
هنأ سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، المملكة المغربية الشقيقة بمناسبة فوز الممثل الدائم للمغرب برئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه سموه، اليوم، بمعالي ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، معربا عن أمنياته للمملكة بالتوفيق والسداد خلال فترة رئاستها.
وأكد سموه أن رئاسة المملكة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يعكس الاعتراف العالمي بالجهود المستمرة التي تبذلها المملكة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والدور البارز الذي تقوم به في هذا المجال، كما يعد إنجازاً مهماً يضاف إلى سجلها الحافل الذي حققته في المجالات كافة.
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