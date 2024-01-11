محمد القرقاوي: الإعلام يشهد نقلة نوعية توصلنا إلى 8 مليارات إنسان

أكد معالي محمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، خلال حضوره إحدى فعاليات «قمة المليار متابع»، التي تنظمها أكاديمية الإعلام الجديد لمدة يومين في دبي، أن الإعلام يعيش لحظة مهمة ونقلة نوعية تأخذنا إلى إعلام شمولي سريع قادر على الوصول إلى 8 مليارات إنسان.

وقال معالي محمد بن عبد الله القرقاوي، خلال جلسة الحكومة والإعلام الجديد: «مع تأسيس دولة الإمارات عام 1971، الكثيرون قالوا إن الإمارات دولة غير قابلة للحياة، ولكن المغفور له الشيخ زايد وإخوانه حكام الإمارات عملوا بجد لنهضة الدولة، ودائماً ما يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نحن حكومة نفعل ما نقول ونقول ما نفعل».

وأوضح القرقاوي أن «حكومة الإمارات تعمل وتنجح وتنجز، وكلما حققت نجاحات تلاحقها الانتقادات، ولكن الانتقادات لم ولن توقفنا يوماً عن العمل وتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات».

وروى معالي القرقاوي قصة إنشاء حسابه على منصة التواصل الاجتماعي إكس «تويتر»، قائلاً: «لست لاعباً على منصات التواصل الاجتماعي، ولكنني محلل؛ فلكل منا دور يختلف عن الآخر».

وتستضيف قمة المليار متابع، إلى جانب 7000 زائر، أكثر من 100 رئيس ومدير تنفيذي و200 شركة متخصصة بالمحتوى و100 وكالة محتوى رقمي، متيحة للحضور فرصة الانضمام إلى خبراء صناعة المحتوى والوكالات الإبداعية وخبراء التسويق في بيئة تعاونية تمتد إلى ما وراء العالم الرقمي.

وتستهدف القمة مخاطبة أكثر من مليار شخص حول العالم برسائل هادفة، من خلال استضافة نخبة من أهم وأكبر المؤثرين وصناع المحتوى في مجالات مختلفة، فيما تتنوع مجالات المحتوى الرقمي التي يهتم بها المؤثرون المشاركون في القمة ومن بينها قطاعات الإعلام والترفيه والرياضة والتعليم والتكنولوجيا والألعاب والرياضات الإلكترونية والكوميديا والاقتصاد والسياحة وغيرها.

نماذج ملهمة

وتنفرد القمة ببرنامج متكامل من الفعاليات والأنشطة المتنوعة، التي تتضمن استعراض المواهب والنماذج الملهمة والخبرات المتميزة في مجال صناعة المحتوى الرقمي، وأبرز توجهات الصناعة لتقديم محتوى نوعي ومبتكر، كما تناقش أبرز الموضوعات والأفكار لتطوير مهارات صناع المحتوى واطلاعهم على أحدث المستجدات من تقنيات ومناهج صناعة المحتوى الإبداعي.

وتتضمن أجندة الحدث تنظيم عدد من الجلسات النقاشية والحوارات التفاعلية التي تبحث أهم الأدوات التي تجعل من صناع المحتوى الجدد مؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما تناقش جلسات وحوارات القمة العديد من الموضوعات التي تشكل تحديات حالية ومستقبلية في هذا المجال، ومنها كيفية مساهمة الإعلام الجديد كقطاع إبداعي في دعم اقتصادات الدول، وأبرز المهارات المطلوبة لضمان الاستمرارية في العمل عبر مواقع التواصل.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز