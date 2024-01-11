الحرب على غزة تقتل 23469 فلسطينياً.. وألمانيا: ليست إبادة جماعية

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم، أن 23469 فلسطينياً قُتلوا، مشيرةً إلى إصابة 59604 آخرين في الغارات الإسرائيلية على القطاع الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر.

من جهته، رفض روبرت هابيك، نائب المستشار الألماني أولاف شولتس، وصف الحرب على قطاع غزة بالإبادة الجماعية، موضحاً أنه لا يمكنه استيعاب هذا الاتهام الذي توجهه جنوب أفريقيا إلى إسرائيل على خلفية الحرب بقطاع غزة.

وقال هابيك، الذي يشغل أيضاً منصب وزير الاقتصاد، اليوم، خلال زيارته لمدينة سديروت الإسرائيلية، إنه يكنّ كل التعاطف مع الأشخاص الذين يعانون في قطاع غزة ويفقدون أسرهم وأطفالهم «من خلال هذه المواجهة الشنيعة».

جدير بالذكر أن مدينة سديروت تبعد بضعة كيلومترات عن قطاع غزة، وتنتمي إلى المناطق التي تمت مهاجمتها في السابع من أكتوبر الماضي.

وقال هابيك: «بالنظر إلى الأعمال التي تقوم بها القوات المسلحة، إن إسرائيل تعلم أنه لا يمكن الاستمرار على هذا النحو»، واستدرك قائلاً: «لكن الإبادة الجماعية شيء مختلف بعض الشيء، فهي الرغبة المتعمدة في القضاء على مجموعات عرقية أو مجموعات دينية، والإبادة المتعمدة».

وأضاف نائب مستشار ألمانيا أنه صحيح أن الجيش الإسرائيلي يقبل أن أشخاصاً يموتون، إلا أن القوات لا تستهدف مدنيين، ولا توجه نحو غزة من أجل قتل أطفال أو اغتصاب نساء وقتلهم بعد ذلك.

وأشار إلى أن هناك اختلافاً، قائلاً: «حركة حماس سارت هنا عبر الشوارع بهدف وحيد، وهو قتل أكبر عدد ممكن من الناس، وبالأحرى جميع من يروهم، بشكل أعمى».

وبدأت، اليوم، جلسة الاستماع الأولى لدعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي، وتسعى جنوب أفريقيا لإثبات أن إسرائيل متعمدة إبادة الفلسطينيين، وترفض إسرائيل هذا الاتهام بشكل حاسم.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز