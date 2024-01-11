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القائد العام لقوة دفاع البحرين يتفقد إحدى وحدات قوة دفاع البحرين

1/11/2024 9:19:44 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قام المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين اليوم الخميس بزيارة تفقدية لإحدى وحدات قوة دفاع البحرين اطلع خلالها على مجريات سير العمل بتلك الوحدة.
وأكد القائد العام لقوة دفاع البحرين أنه بفضل من الله عز وجل ‏ومن ثم بالتوجيهات السديدة والرعاية الدائمة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، تبوأت أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين مكانة ريادية على مستوى الجاهزية القتالية والإدارية.
وأضاف القائد العام لقوة دفاع البحرين أن هذه القوة ولله الحمد تنفذ خططها التطويرية وفق أعلى المعايير وأحدث المنظومات الدفاعية وتأهل كوادرها بأفضل العلوم والمؤهلات العسكرية والمهارات الميدانية، معربًا معاليه عن خالص تقديره للجهود الطيبة التي يبذلها رجال قوة دفاع البحرين في تنفيذ المهام المناطة بهم للدفاع عن وطننا الغالي، داعيًا معاليه للجميع دوام التوفيق والسداد في أداء مهامهم وواجباتهم بكل اقتدار.

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