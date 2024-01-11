القائد العام لقوة دفاع البحرين يتفقد إحدى وحدات قوة دفاع البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) قام المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين اليوم الخميس بزيارة تفقدية لإحدى وحدات قوة دفاع البحرين اطلع خلالها على مجريات سير العمل بتلك الوحدة.
وأكد القائد العام لقوة دفاع البحرين أنه بفضل من الله عز وجل ومن ثم بالتوجيهات السديدة والرعاية الدائمة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، تبوأت أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين مكانة ريادية على مستوى الجاهزية القتالية والإدارية.
وأضاف القائد العام لقوة دفاع البحرين أن هذه القوة ولله الحمد تنفذ خططها التطويرية وفق أعلى المعايير وأحدث المنظومات الدفاعية وتأهل كوادرها بأفضل العلوم والمؤهلات العسكرية والمهارات الميدانية، معربًا معاليه عن خالص تقديره للجهود الطيبة التي يبذلها رجال قوة دفاع البحرين في تنفيذ المهام المناطة بهم للدفاع عن وطننا الغالي، داعيًا معاليه للجميع دوام التوفيق والسداد في أداء مهامهم وواجباتهم بكل اقتدار.
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