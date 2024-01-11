جلالة الملك المعظم يصدر مرسوماً بتعيين مدير عام لبلدية المحرق

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، مرسوم رقم (1) لسنة 2024 بتعيين مدير عام لبلدية المحرق، وذلك بناءً على عرض وزير شئون البلديات والزراعة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة الأولى
يُعين خالد علي حسين القلاف مديرًا عامًا لبلدية المحرق.
المادة الثانية
على وزير شئون البلديات والزراعة تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
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