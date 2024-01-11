قصف إسرائيلي يودي بحياة لبنانييْن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استشهد شخصين من عناصر الدفاع المدني اللبناني، جراء قصف إسرايئلي على بلدة حانين جنوب لبنان، اليوم الخميس، ضمن الهجمات المتبادلة بين جيش الاحتلال وحزب الله اللبناني.
وقال مصدر أمني لبناني، "شنت مسيرة اسرائيلية غارة على بلدة حانين، بالتزامن مع قصف مدفعي طال أطراف عيترون، وثلاث غارات على أطراف بلدتي طيرحرفا و شيحين".
من جهة أخرى، أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي"أن الاولوية يجب أن تكون لوقف الإعتداءات الإسرائيلية على لبنان والخروقات المتكررة للسيادة اللبنانية".
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