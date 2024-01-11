قصف إسرائيلي يودي بحياة لبنانييْن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استشهد شخصين من عناصر الدفاع المدني اللبناني، جراء قصف إسرايئلي على بلدة حانين جنوب لبنان، اليوم الخميس، ضمن الهجمات المتبادلة بين جيش الاحتلال وحزب الله اللبناني.



وقال مصدر أمني لبناني، "شنت مسيرة اسرائيلية غارة على بلدة حانين، بالتزامن مع قصف مدفعي طال أطراف عيترون، وثلاث غارات على أطراف بلدتي طيرحرفا و شيحين".



من جهة أخرى، أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي"أن الاولوية يجب أن تكون لوقف الإعتداءات الإسرائيلية على لبنان والخروقات المتكررة للسيادة اللبنانية".