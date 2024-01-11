فعاليات سياسية وقوى وطنية: مواقف الملك الداعمة لقضايا أمته وفلسطين تمثل صوت الحق والحكمة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت فعاليات سياسية وقوى وطنية، أن مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني الداعمة والمساندة لقضايا أمته العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، تمثل صوت الحق والحكمة في جميع المحافل الدولية والأممية، وتجسد مواقف الأردن التاريخية الثابتة، وتعبر عن ضمير ووجدان الأمة.

وثمنوا جهود الأردن، بقيادته الهاشمية، لنصرة الأشقاء الفلسطينيين، الرامية إلى حشد موقف دولي لوقف العدوان الإسرائيلي المتصاعد على قطاع غزة، ووقف دوامة العنف في الضفة الغربية، وتفنيد السردية الإسرائيلية في عدوانها الغاشم.

وأكدوا، خلال لقائهم اليوم الخميس، رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، وقوفهم وجميع الاردنيين، في خندق الوطن، خلف جلالة الملك، الذي يحمل هم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة إلى العالم.

وفي مستهل اللقاء، الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي، استعرض العيسوي مواقف الأردن وجهود جلالة الملك المناصرة للأشقاء في قطاع غزة، جراء ما يتعرضون له من عدوان إسرائيلي غاشم.

وقال إن الأردن، بقيادة جلالة الملك، يبذل، منذ بدء العدوان على غزة، جهودا مكثفة ومتواصلة لوقف العقاب الجماعي بحق الأشقاء الفلسطينيين، الذين يتعرضون لأقسى صنوف الجرائم والوحشية.

وأضاف أن موقف الأردن الشجاع والصلب، يعبر عنه جلالة الملك دائما، قولا وعملا، بالتأكيد على دعم الشعب الفلسطيني، ووقف العدوان على غزة، وتقديم العون والمساعدة لهم، وتأمين كل ما يحتاجه الأشقاء، طبيا وصحيا، وإنسانيا وإغاثيا.

وبيّن أن الجهود الملكية المتواصلة، إقليميا ودوليا، أوضحت حقيقة ما تقترفه إسرائيل في غزة من استهداف للمدنيين، وهدم لكل المرافق الحيوية، وإبراز المعاناة الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين، وأثرت على موقف الرأي العام العالمي، الذي يضغط حاليا باتجاه وقف العدوان على غزة، وضمان استمرارية إيصال المساعدات الطبية والغذائية والإغاثية الكافية بشكل مستمر.

وأشار إلى أن الأردن يوظف مكانته الدولية، التي عززها جلالة الملك، لحشد الدعم الدولي للشعب الفلسطيني وقضيتهم العادلة، وأن الحراك الملكي المستمر يستهدف الوقف الفوري للعدوان على غزة، وتسليط الضوء على حجم المأساة الإنسانية التي يواجهها، وما لحقه من ظلم واضطهاد تاريخي.

وأوضح أن الجهد الملكي يركز على حث المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر والمجازر الوحشية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، والتحذير من التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم.

وأكد على أهمية الدور المحوري والمهم، الذي يقوم به جلالة الملك لضمان استمرار إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل مستمر ومتواصل إلى قطاع غزة، للتخفيف من الظروف الصعبة التي يمر بها الأشقاء، مبينا أن الأردن سيستمر ببذل كل الجهود لحماية الشعب الفلسطيني، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والطبية بشكل مستدام إلى غزة.

وبهذا الصدد، أشار إلى عمليات الإنزال الجوي للمساعدات الطبية والعلاجية العاجلة والتي نفذها النشامى من منتسبي الجيش العربي المصطفوي، بكل شجاعة وحرفية، إلى جانب فتح أبواب الأردن لتقديم جميع أشكال الرعاية الطبية والعلاجية لعدد من المصابين بالسرطان من قطاع غزة، الذين تم إجلاؤهم، واستقبال مرضى محولين من القطاع في قسم الأطراف الصناعية بمركز التأهيل الملكي.

وأشار إلى مضامين مقابلات جلالة الملكة رانيا العبدالله، مع محطات تلفزة عالمية، والتي أوضحت خلالها الصورة الحقيقة للظلم والمعاناة الإنسانية، التي يتعرض له الأشقاء في غزة، وكشف زيف الإدعاءات الإسرائيلية.

وفي السياق ذاته، لفت العيسوي إلى جهود سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والتي جسد فيها المواقف التاريخية المشرفة للهاشميين والشعب الأردني تجاه القضية الفلسطينية.

وقال إن سمو ولي العهد أشرف على عملية تجهيز وإرسال المستشفى الميداني الأردني الخاص 2 لجنوب قطاع غزة، ورافق بعثة المستشفى إلى مدينة العريش المصرية، ومتابعته الميدانية لقوافل المساعدات الأردنية للأشقاء في غزة.

وأشار إلى مشاركة سمو الأمير سلمى بنت عبدالله الثاني، في إحدى عمليات الإنزال الجوي لمساعدات طبية وعلاجية للمستشفى الميداني الأردني في غزة.

وأكد أن الأردن سيبقى، بقيادته الهاشمية ولحمته الوطنية وتماسك جبهته الداخلية ويقظة نشامى جيشه العربي وأجهزته الأمنية، قوياً، يؤدي رسالته القومية والنهضوية، ثابت على مواقفه الأصيلة، يدافع بكل شجاعة عن قضايا أمته العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأكد أن القضية الفلسطينية هي قضية الأردن المركزية، وتشكل مصلحة وطنية عليا، وسيواصل الأردن، بقيادته الهاشمية، تقديم الدعم الكامل لنصرة الشعب الفلسطيني الشقيق، لنيل حقوقه العادلة والمشروعة وإقامة دولتهم المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وبين أن الأردن، بقيادة جلالة الملك، مستمر بالعمل للحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم للأماكن المقدسة، الإسلامية والمسيحية، بالقدس الشريف، وحمايتها ورعايتها والحفاظ على عروبتها، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات.

بدورهم، أكد متحدثون، خلال اللقاء، أن حراك جلالة الملك السياسي، كانت محركا أساسيا لتوجيه بوصلة الرأي العام العالمي للوقوف على حقيقة ما يشهده قطاع غزة من مجازر وحشية ودمار طال جميع مناحي الحياة.

وقالوا إن مواقف الأردن، بقيادة جلالة الملك، مواقف عروبية ثابتة، لا تتبدل ولا تتغير مهما كانت التحديات، وأن الأردن يقف على الدوام في "خندق فلسطين"، مؤكدين وقوف جميع الأردنيين خلف جلالة الملك، داعمين لمساعي جلالته المكثفة، على الصعيدين الدولي والإقليمي، لوقف الحرب على قطاع غزة.

وأضافوا أن الأردن بقيادته الهاشمية الحكيمة يشكل قصة نجاح ونموذج ملهم للعالم بأسره، وبقي ثابتا على مواقفه الداعمة لقضايا أمته، رغم جميع العواصف التي هبت على المنطقة عبر التاريخ.

وبينوا أن جلالة الملك، في مواقفه المدافعة عن صوت الحق الذي تمثله القضية العادلة لفلسطين، يقدم نموذجا ونبراس نهج يحتذى، بما يحمله من منهجية توجه وتوجيه لنصرة الأهل في فلسطين، ووضع حد للمعاناة الإنسانية التي يمرون بها.

وأشادوا بجهود الأردن ومواقفه الشجاعة، بكسر الحصار على غزة، والتي تمثلت في إرسال مستشفيات ميدانية، وتأمينها بالمستلزمات الطبية من خلال عمليات إنزال جوي مظلي، ومواصلة إرسال المساعدات الإنسانية الإغاثية للقطاع والضفة الغربية برا وجوا.

و ثمنوا مضامين مقابلات جلالة الملكة رانيا العبدالله على محطات تلفزة عالمية، وما نشرته في صحيفة الواشنطن بوست، والتي كشفت خلالها إزدواجية المعايير الدولية، ووضعت الرأي العام العالمي بصورة حقيقة المجازر التي ترتكبها إسرائيل، بحق الأطفال والنساء والشيوخ، والتدمير الممنهج للبنى التحتية الحيوية، وحرمان الأشقاء الفلسطينيين من أبسط حقوق الحياة الأساسية.

وقدروا عاليا المشاركة الميدانية لفلذات كبد قائد الوطن، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الذي أشرف ميدانيا على تجهيز المستشفى الميداني الثاني في غزة و حرص سموه على مرافقة البعثة الطبية للمستشفى إلى مدينة العريش المصرية، وكذلك سمو الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني، التي شاركت في إحدى عمليات الإنزال الجوي للمساعدات الطبية والإغاثية، رغم ما يكتنف مثل هذه العمليات من مخاطر وصعوبات.

وقالوا أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، هي المرتكز والضمانة لحماية هذه المقدسات والحفاظ على عروبتها وهويتها والوضع القانوني التاريخي القائم.

وأكدوا بأنه لا يمكن لأحد المزايدة على مواقف الهاشميين والأردنيين الراسخة والجهود المستمرة في الدفاع عن الأشقاء الفلسطينيين، مستذكرين التضحيات التي قدمها الهاشميون على مر التاريخ في الدفاع عن فلسطين وأهلها وحقوقهم الوطنية.

وقالوا أن التلاحم والتماهي بين الأردنيين وقائدهم، جعل من الأردن قويا وعصيا على الاختراق وحصنا منيعا في وجه كل محاولات العبث بأمنه واستقراره والنيل من وحدته الوطنية ومقدراته ومنجزاته، مشددين على ضرورة تمتين الجبهة الداخلية والحفاظ على تماسكها، إذ أن الأردن القوي، هو الأقدر على دعم القضايا العادلة لأمتيه العربية والإسلامية.

وثمنوا جهود نشامى القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية في الذود عن الحمى العربي الهاشمي، وحمايته من كل الأخطار والمؤامرات، وصون مقدراته والحفاظ على منجزاته.

