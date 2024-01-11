وكالة تسنيم : بحرية الجيش الإيراني تحتجز ناقلة نفط أمريكية قرب ميناء الفجيرة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية اليوم الخميس، بأن بحرية الجيش الإيراني احتجزت ناقلة نفط أمريكية قرب ميناء الفجيرة الإماراتي بعد أن قامت الولايات المتحدة بسرقتها العام الماضي وتغيير اسمها.
وذكرت الوكالة عبر شبكة "إكس" أن "القوات البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية أعلنت عن احتجاز ناقلة نفط أمريكية بأمر قضائي في مياه بحر عمان".
وفي وقت سابق اليوم أفادت وكالتا الأمن البحري البريطانيتان "يو كاي أم تي أو" و"أمبري" بأن مسلحين صعدوا على متن سفينة في خليج عمان على مقربة من إيران، مشيرتين إلى فقدان الاتصال بها.
RT
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