وكالة تسنيم : بحرية الجيش الإيراني تحتجز ناقلة نفط أمريكية قرب ميناء الفجيرة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية اليوم الخميس، بأن بحرية الجيش الإيراني احتجزت ناقلة نفط أمريكية قرب ميناء الفجيرة الإماراتي بعد أن قامت الولايات المتحدة بسرقتها العام الماضي وتغيير اسمها.



وذكرت الوكالة عبر شبكة "إكس" أن "القوات البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية أعلنت عن احتجاز ناقلة نفط أمريكية بأمر قضائي في مياه بحر عمان".

وفي وقت سابق اليوم أفادت وكالتا الأمن البحري البريطانيتان "يو كاي أم تي أو" و"أمبري" بأن مسلحين صعدوا على متن سفينة في خليج عمان على مقربة من إيران، مشيرتين إلى فقدان الاتصال بها.

RT