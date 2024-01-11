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شاهد ما خرج من تحت بطانية مشرد نائم بمترو نيويورك

1/11/2024 9:13:36 AM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - في لقطة مؤلمة ومشينة إنسانيا، أظهر فيديو صادم، عدداً كبيراً من الفئران، وهي تخرج من تحت بطانية رجل مشرد كان يفترش الأرض محتميا من برد الشتاء في محطة مترو أنفاق مدينة نيويورك.

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