شاهد ما خرج من تحت بطانية مشرد نائم بمترو نيويورك

شاهد ما خرج من تحت بطانية مشرد نائم بمترو نيويورك
التاريخ
1/11/2024 9:13:36 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - في لقطة مؤلمة ومشينة إنسانيا، أظهر فيديو صادم، عدداً كبيراً من الفئران، وهي تخرج من تحت بطانية رجل مشرد كان يفترش الأرض محتميا من برد الشتاء في محطة مترو أنفاق مدينة نيويورك.
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