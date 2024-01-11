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عودة البوندسليجا.. بايرن ميونخ يواصل مطاردة ليفركوزن

1/11/2024 9:13:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تستأنف مباريات البوندسليجا غدًا الجمعة بمواجهة بايرن ميونخ وهوفنهايم في مستهل الجولة الـ17، التي ستقام معظم مبارياتها السبت، وهي مواجهة يسعى خلالها الفريق البافاري لتقليص الفارق مع باير ليفركوزن المتصدر الذي يحل ضيفا على أوجسبورج.
وكان ليفركوزن حتى الآن مفاجأة الموسم، إذ لم يخسر الفريق في كل المسابقات ودائما ما يهيمن على معظم المباريات، ويظهر بتكامل وتنظيم دفاعي وخطورة هجومية دائمة.
وأثار الأداء الرائع لفريق المدرب تشابي ألونسو آمالا بشأن القضاء على ما تسمى "لعنة الوصيف"، بسبب حصول الفريق على المركز الثاني في البوندسليجا مرات عديدة بينما كان قريبا من التتويج من اللقب، دون أن يتمكن من تحقيق ذلك.
وسيعني التتويج باللقب أيضا القضاء على هيمنة بايرن الذي يفوز بالبطولة بلا انقطاع منذ 2013.
ويتقدم ليفركوزن بأربع نقاط على بايرن ميونخ في ترتيب جدول الدوري، علما بأن الفريق البافاري لديه مباراة مؤجلة.
ويغيب عن ليفركوزن المدافعان أوديلوون كوسونو وإدموند تاسبوبا لمشاركتهما مع كوت ديفوار وبوركنيا فاسو، على الترتيب، في أمم أفريقيا، وهي البطولة التي لن يتمكن النيجيري فيكتور بونيفاس من خوضها لإصابته بإصابة عضلية مع المنتخب وسيغيب حتى أبريل/نيسان.
وفي ظل ذلك الوضع، سيضطر ليفركوزن للاستعانة بلاعبين كان لهم الدور الأكبر خلال الموسم على مقاعد البدلاء مثل المدافع الإكوادوري بيرو هينكابي.
ويغيب عن بايرن ميونخ بسبب أمم أفريقيا أيضا المغربي نصير مزراوي، وكذلك الكوري الجنوبي مين جاي كيم بسبب كأس آسيا.
ويستقبل لايبزيج، الذي يحتل حاليا المركز الرابع، آينتراخت فرانكفورت، سادس الترتيب، يوم السبت.
ويزور بوروسيا دورتموند، الذي يحتل حاليا المركز الخامس، ويتبعد بـ5 نقاط عن مراكز التأهل لدوري الأبطال، السبت المقبل درامشتات المتذيل.

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