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المقاومة: لا اتفاق ولا تبادل إلا بوقف شامل للعدوان على غزة

1/11/2024 9:13:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن الفصائل الفلسطينية "تؤكد موقفها الوطني الموحد بأنه لا اتفاق ولا تبادل أسرى مع إسرائيل إلا بوقف شامل للعدوان" على غزة.


وأكدت الحركة في بيان أن إدارة الشأن الفلسطيني وقطاع غزة "شأن وطني فلسطيني" ولن تسمح للاحتلال وداعميه "بالتدخل أو فرض الوصاية عليها.

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