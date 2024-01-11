المقاومة: لا اتفاق ولا تبادل إلا بوقف شامل للعدوان على غزة

المقاومة: لا اتفاق ولا تبادل إلا بوقف شامل للعدوان على غزة
التاريخ
1/11/2024 9:13:35 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن الفصائل الفلسطينية "تؤكد موقفها الوطني الموحد بأنه لا اتفاق ولا تبادل أسرى مع إسرائيل إلا بوقف شامل للعدوان" على غزة.
وأكدت الحركة في بيان أن إدارة الشأن الفلسطيني وقطاع غزة "شأن وطني فلسطيني" ولن تسمح للاحتلال وداعميه "بالتدخل أو فرض الوصاية عليها.
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