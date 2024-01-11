حزب الله يعلن قصف مواقع إسرائيلية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن حزب الله، استهداف مواقع إسرائيلية عدة، وتجمعات لجنود الاحتلال، قبالة الحدود اللبنانية.
وقال الحزب في بيان، إن مقاتليه استهدفوا موقع المالكية الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة، وحققوا فيه إصابة مباشرة.
كما أعلن استهدافه بالصواريخ جنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط تلة الطيحات
وجبل نذر، مؤكدا إيقاعهم بين قتيل وجريح.
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