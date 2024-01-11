حزب الله يعلن قصف مواقع إسرائيلية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن حزب الله، استهداف مواقع إسرائيلية عدة، وتجمعات لجنود الاحتلال، قبالة الحدود اللبنانية.

وقال الحزب في بيان، إن مقاتليه استهدفوا موقع المالكية الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة، وحققوا فيه إصابة مباشرة.



كما أعلن استهدافه بالصواريخ جنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط تلة الطيحات

وجبل نذر، مؤكدا إيقاعهم بين قتيل وجريح.

