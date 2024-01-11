استخباراتي أمريكي سابق يحذر زيلينسكي من ضربة جدية: هذا ما قاله بوتين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال ضابط الاستخبارات الأمريكية السابق سكوت ريتر، في مقابلة مع قناة Danny Haiphong على يوتيوب، إن أوكرانيا قد تخسر عدة مدن هامة، بما في ذلك أوديسا وخاركوف.



وأضاف: "لا يمكن للنزاع أن ينتهي حتى تقضي روسيا على التهديد المحيق بشبه جزيرة القرم والمنبثق من أوديسا وساحل البحر الأسود. في الوقت نفسه، من أجل الاستيلاء على أوديسا، يجب السيطرة على نيكولاييف، وقبل ذلك، دنيبروبيتروفسك، وقبل ذلك يجب دخول خاركوف".

ووفقا لخبير، لم تحاول روسيا أبدا تحقيق مكاسب إقليمية، لكن الناتو يجبرها على المضي قدما. وأوضح أن ذلك يعود إلى المساعدات المالية والعسكرية التي تقدمها دول الحلف لنظام كييف لمواجهة روسيا.



وقال ريتر: "قبل أيام أدلى فلاديمير بوتين بتصريح مثير للاهتمام. قال بوتين إن أوديسا مدينة روسية. إذا خرج بوتين وقال على الملأ إن أوديسا مدينة روسية، فإن ذلك يعني أن أوديسا ستصبح مدينة روسية".



منذ يونيو الماضي، والقوات المسلحة الأوكرانية تحاول التقدم في اتجاهات يوجنودونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، حيث أرسلت إلى القتال ألوية دربها الناتو ومسلحة بمعدات أجنبية. لكن الجيش الأوكراني لم يتمكن حتى من اجتياز الدفاعات التكتيكية للجيش الروسي وتكبد خسائر فادحة.



وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في لقاء مع قيادة القوات المسلحة الروسية، إن الجيش الأوكراني خسر في عام 2023 أكثر من 215 ألف شخص و28 ألف قطعة من السلاح والمعدات الحربية.

RT