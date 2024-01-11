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التضخم السنوي في أميركا يتسارع إلى 3.4% خلال كانون الأول الماضي

1/11/2024 9:13:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تسارع معدل التضخم في أميركا بأكثر من التوقعات خلال ديسمبر الماضي ما قد يعطي الفيدرالي الأميركي مزيدا من الأسباب لتأجيل خطوة خفض الفائدة.


وبحسب البيانات المعلنة الخميس، فقد عاد معدل التضخم السنوي للارتفاع إلى 3.4% في ديسمبر، مقابل 3.1 % في نوفمبر، فيما كانت التوقعات أن يسجل 3.2%.


وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم في ديسمبر بنسبة 0.3 %، مقابل توقعات بارتفاعه بنسبة 0.2 % فقط، بعد أن ارتفع 0.1 % في نوفمبر.


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