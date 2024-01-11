التضخم السنوي في أميركا يتسارع إلى 3.4% خلال كانون الأول الماضي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تسارع معدل التضخم في أميركا بأكثر من التوقعات خلال ديسمبر الماضي ما قد يعطي الفيدرالي الأميركي مزيدا من الأسباب لتأجيل خطوة خفض الفائدة.
وبحسب البيانات المعلنة الخميس، فقد عاد معدل التضخم السنوي للارتفاع إلى 3.4% في ديسمبر، مقابل 3.1 % في نوفمبر، فيما كانت التوقعات أن يسجل 3.2%.
وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم في ديسمبر بنسبة 0.3 %، مقابل توقعات بارتفاعه بنسبة 0.2 % فقط، بعد أن ارتفع 0.1 % في نوفمبر.
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