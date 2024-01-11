ولي العهد: الأردن يطمح لأن يكون قوة صاعدة في المشهد التكنولوجي العالمي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رعى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الخميس، إطلاق منتدى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأردني السنغافوري، بحضور سمو الأميرة رجوة الحسين.



وأكد سمو ولي العهد أهمية توحيد مساعي البلدين في تحقيق التميز التكنولوجي، لافتا إلى دور المنتدى، الذي تعقده وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والسفارة الأردنية بسنغافورة بالتعاون مع اتحاد الأعمال السنغافوري وجمعية SG Tech السنغافورية، في هذا المجال.



وأوضح سموه أن الأردن يطمح لأن يكون قوة صاعدة في المشهد التكنولوجي العالمي، لافتا إلى أهمية التحول الرقمي وريادة الأعمال في تعزيز الإبداع وتحويل الأفكار إلى واقع.



وبين سمو ولي العهد أن التقارب بين المواهب التكنولوجية الأردنية والسنغافورية يعد جسرا يربط بين البلدين ويعزز أوجه التعاون من أجل المنفعة المتبادلة.



ودعا سموه، خلال إطلاق المنتدى، رجال الأعمال والخبراء والمديرين التنفيذيين إلى زيارة الأردن للاطلاع على قطاع تكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال المليء بالطاقات والمواهب الأردنية.

وشارك في المنتدى ما يقارب 150 ممثلا لشركات ناشئة في سنغافورة وشركات متخصصة في التقنيات البيئية، وست شركات أردنية ناشئة تقدم دعما فنيا لشركات عالمية في قطاعات مثل الألعاب والتعليم الرقمي والصناعات الإبداعية.













