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توخيل: لدينا توصيات بشأن مزراوي

1/11/2024 8:12:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تحدث توماس توخيل، مدرب بايرن ميونخ، عن استقبال فريقه لهوفنهايم غدا الجمعة على ملعب أليانز أرينا، ضمن لقاءات الجولة 17 من الدوري الألماني.
واستهل توخيل المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء والذي أجراه اليوم الخميس، بالحديث عن صفقات بايرن في الميركاتو الجاري: "يمكن أن تسير بشكل خاطئ في اللحظات الأخيرة، هو (إريك داير) يتواجد في ميونخ ونحاول إنهاء الصفقة، سيكون بديلا جيدا للقائمة، علينا الانتظار ولكنه يتواجد في المدينة".
وأضاف: "إريك أصبح متخصصا في اللعب كقلب دفاع، ويمكنه اللعب في خط دفاع يتألف من مدافعين أو ثلاثة، كما أنه معتاد أيضا على اللعب في وسط الملعب، سنرى ما إذا كانت الصفقة ستتم أم لا".
وتطرق للحديث عن وفاة فرانز بيكنباور: "كانت لديه حياة عملية هائلة، أنا صغير للغاية لمعاصرته كلاعب، ولكن غدا سيكون يوما عاطفيا في أرض الملعب، وكذلك الحال في الأسابيع المقبلة، نركز على تخليد ذكراه ولكن نركز أيضا على المباراة وأن نحظى ببداية جيدة للعام بتحقيق الانتصار".
وتابع: "لم أقابله سوى مرتين، ولكن الأمر الملحوظ هو تمتعه بسلوك ودود ويشعرك بأنك تعرفه جيدا، هو لمس قلوب الناس ووصل إليهم عاطفيا، ما حققه أمر مذهل ويستحق كل الاحترام".
وعن صبر البايرن في إبرام الصفقات، علق: "الصبر ليس من نقاط قوتي، كل مدرب يرغب في الحصول على لاعبيه منذ اليوم الأول ولكن هذا لن يحدث، ولكني أصبحت أكثر صبرا من ذي قبل".
وزاد: "أعرف مدى تعقد سوى الانتقالات، هناك الكثير من الاهتمام باللاعبين وهذا يعقد الأمور، حتى مع وجود إريك في المدينة الأمر لم يحسم بعد، سنكون سعداء عندما يوقع، لدينا أهداف طموحة".
وبالنظر إلى غيابات الفريق عن مباراة هوفنهايم، أوضح: "حصل كينجسلي كومان على الراحة لمعاناته من إصابة ولكن من المفترض أن يكون جاهزا، واستعدنا خدمات ألكسندر بافلوفيتش، عدا ذلك الأمر يتعلق بالغيابات المتواجدة منذ فترة طويلة، وسنحاول جلب بعض اللاعبين الشباب".
وتطرق للحديث عن مواجهة هوفنهايم: "نحن مستعدون وتدربنا بصورة جيدة، كان هناك بعض التراجع في بازل، ولكن نجحنا في النهوض وأنا سعيد بذلك، الكل يقاتل على مركزه، الروح متواجدة وأشعر بالتفاؤل لمواجهة الغد".
وواصل: "أتوقع أن يلعبوا بثلاثة مدافعين، هم يتميزون بالحركية، سنكون على استعداد لمواجهة ذلك خاصة أنهم يملكون سرعة كبيرة في خط الأمام، ويتمتعون بنوعيات مختلفة من اللاعبين ويتميزون بالهجمات المرتدة، وبالتالي ضغطنا سيكون مهما".
وبالنظر إلى صراع القمة، قال: "إلى جانب ليفركوزن، يملك كل من شتوتجارت ولايبزيج الفرصة، ولدينا الفرصة يوم الجمعة للاقتراب من ليفركوزن، قدمنا مستوى مميزا للغاية ولكن أمامنا مساحة للتطور في وسط ملعب الخصم وفي الضغط المعاكس".
وتابع توخيل: "أشعر بأننا اتخذنا خطوات للأمام الأسبوع الماضي، نأمل أن نحظى بمسيرة جيدة بثلاث مباريات على ملعبنا، هدفنا واضح أن نصبح الأبطال".
وأتم بالحديث عن نصير مزراوي: "أتفهم أن مدرب كل منتخب يرغب في إشراك أفضل اللاعبين، ولكن في حالته هو لا يزال يجري تدريبات للتعافي، كنا نأمل أن ينضم لهم لاحقا، لدينا توصيات ولكنها تبقى توصيات ولن أتفاجأ إذا انتهى الأمر بصورة مختلفة".

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