أبرز ما جاء في مرافعات جنوب إفريقيا بدعوتها ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية

MENAFN - Al Wakeel News)رفعت محكمة العدل الدولية عصر اليوم أولى جلساتها بعد الاستماع لمرافعة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة

وقال وزير العدل في جنوب افريقيا في مطلع الجلسة اليوم الخميس انهم يمدون ايديهم للشعب الفلسطيني بادراك كامل لانسانيتهم بما تسببت به اسرائيل من ابادة جماعية في قطاع غزة متعدية حق الدفاع عن النفس .

واضاف ان هذه الدعوى جاءت ضمن واجبهم كطرف مصادق على اتفاقية الابادة ، حيث لاحظت بلاده ما تقوم به اسرائيل من عنف ودمار وقتل منذ 75 عاماً زادت حدته بعد الـ 7 من اكتوبر متجاوزة جميع الحدود ومنتهكة جميع الادلة للاتفاقية .

وتالياً ابرز مرافعات الفريق القانوني لجنوب افريقيا بدعوتهم ضد اسرائيل في الجلسة الاولى امام محكمة العدل الدولية :

إسرائيل مستمرة في إنكار مسؤوليتها عن الأزمة الإنسانية التي خلقتها في قطاع غزة.



ما يواجهه الفلسطينيون في غزة يلزم المحكمة بفرض إجراءات لحمايتهم.



فشل المجتمع الدولي في مواجهة الأزمة الإنسانية في غزة سيكون له تداعيات عالمية.



الأمر الآن يتعلق بالإجراءات المؤقتة التي يمكن للمحكمة فرضها قبل البت في القضية.



إسرائيل قصفت قطاع غزة المحاصر على مدى 3 شهور في مسعى لتدميره.

الغالبية العظمى من الضحايا في غزة أبرياء.



ينبغي وقف قتل غزة وشعبها.



نقص الدواء والماء والكهرباء في قطاع غزة يهدد الآلاف.



من حقنا ضمان المحافظة على أحكام اتفاقية منع الإبادة الجماعية.



أكثر من 10 أطفال في قطاع غزة يفقدون يوميا طرفا واحدا على الأقل من أطرافهم.



48 امرأة و117 طفلا في قطاع غزة يقتلون بمعدل يومي.



الأطفال في غزة محرومون من الماء والغذاء والتعليم.



المنشآت المدنية في قطاع غزة تحت القصف المستمر.



معظم مباني غزة ومنشآتها مسحت عن الأرض.



الشعب الفلسطيني في غزة محاصر ومحروم من أساسيات الحياة.



واجب الدول الأعضاء في اتفاقية منع الإبادة منع ارتكابها ومعاقبة مرتكبيها.



مبررات إسرائيل لأفعالها في قطاع غزة لا تبرئها من تهمة نية ارتكاب الإبادة.



13 دولة عبرت عن دعمها القضية، مما يؤكد ضرورة اتخاذ المحكمة تدابير مؤقتة.



من حق الفلسطينيين في قطاع غزة عدم التعرض للإبادة الجماعية.



النية بارتكاب الإبادة واضحة في تصريحات القادة والجنود الإسرائيليين.



الوضع في غزة غير مسبوق وحقوق الفلسطينيين يجب حمايتها.



الشعب الفلسطيني مهدد بالإبادة الجماعية.



خطابات المسؤولين الإسرائيليين المحرضة على الإبادة توجه أفعال الجنود في غزة.



الحقوق الأساسية للفلسطينيين في غزة يجري انتهاكها.



الوضع في غزة غير مسبوق.



الأسرة الدولية خذلت الفلسطينيين على مدى سنوات، ولذلك لجأنا إلى هذه المحكمة.



المدنيون في غزة محميون بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية.



إسرائيل ارتكبت وترتكب أفعالا يمكن وصفها بالإبادة الجماعية.



ينبغي حماية حقوق الفلسطينيين بشكل عاجل.



من حق الفلسطينيين في غزة الاستفادة من بنود اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

من واجبنا التطرق إلى الضرر الذي لا يمكن جبره.



مئات المعلمين والأكاديميين في قطاع غزة استشهدوا.



عائلات بأسرها في قطاع غزة تم تشتيتها واقتياد أفرادها إلى أماكن مجهولة.



قطاع غزة يعاني من حصار مستمر منذ 16 عاما.



هناك نحو مليوني مهجر في قطاع غزة.



قرار مجلس الأمن الدولي بتيسير وصول المساعدات إلى غزة لم يتم تنفيذه.

ينبغي وقف قتل غزة وشعبها.



فشل المجتمع الدولي في مواجهة الأزمة الإنسانية في غزة سيكون له تداعيات عالمية.



ما يواجهه الفلسطينيون في غزة يلزم المحكمة بفرض إجراءات لحمايتهم.

إسرائيل مستمرة في إنكار مسؤوليتها عن الأزمة الإنسانية التي خلقتها في قطاع غزة.



النية بارتكاب إبادة جماعية متوفرة لدى إسرائيل.



يتعرض الفلسطينيون لقصف لا يتوقف أينما يذهبون ويقتلون في كل مكان يلجؤون إليه.



أكثر من 80% من سكان غزة يعانون من الجوع.



الجنود الإسرائيليون يلتقطون صورا لأنفسهم وهم يحتفلون بتدمير المدن والقرى.



مئات من العائلات في غزة مسحت بالكامل ولم يبق منها أي فرد على قيد الحياة.



أعمال القتل الإسرائيلية كبيرة جدا وجثث الفلسطينيين تدفن في مقابر جماعية.



إسرائيل تحدد مناطق آمنة للفلسطينيين في قطاع غزة قبل أن تقوم بقصفها.

أفعال إسرائيل تشير إلى نية ارتكاب إبادة.



إسرائيل ترتكب عنفا جنسيا بحق النساء والأطفال.



المصابون في قطاع غزة محرومون من الرعاية الصحية اللازمة لإنقاذ حياتهم.

الأمراض والجوع تفتك بقطاع غزة.



إسرائيل تتعمد اختلاق ظروف تحرم الفلسطينيين من المأوى والمياه النظيفة.

ما يدخل قطاع غزة من مساعدات لا يكفي حاجة سكانه.



إسرائيل فرضت عن عمد ظروفا في غزة لعدم السماح بالعيش والتدمير الجسدي للفلسطينيين.



شاحنات المساعدات التي تدخل قطاع غزة تخضع إلى 3 مراحل من التفتيش.



ما أثبتته الوقائع في قطاع غزة يقتضي تدخل محكمة العدل الدولية.



إسرائيل يتّمت أعدادا كبيرة من الأطفال في قطاع غزة.



إسرائيل تقصف وتقنص النساء والأطفال في قطاع غزة.



الجنود الإسرائيليون يؤمنون بأن إجراءاتهم في غزة مقبولة.



إسرائيل تستخدم الخطاب الديني لتبرير قتل الأطفال والمدنيين في غزة.



جنوب أفريقيا مصدومة من رد فعل إسرائيل على ما حدث في 7 أكتوبر/تشرين الأول.



اتفاقية منع الإبادة تهدف لحماية الشعوب وواجب المجتمع الدولي منع انتهاكها.



هناك مؤججون ومحرضون على ارتكاب الإبادة الجماعية في إسرائيل، منهم رئيس الحكومة.



إسرائيل ارتكبت أعمالا وحشية كثيرة في قطاع غزة.



إسرائيل مستمرة في استهداف البنى التحتية الحيوية بقطاع غزة.



قطاع غزة تحول إلى سجن مغلق ترتكب فيه جريمة إبادة جماعية.



إسرائيل لا تميز بين المحاربين والمدنيين، وما تقوم به يرقى إلى مستوى إبادة جماعية.



أفعال إسرائيل في غزة تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

