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استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في جنين

1/11/2024 8:12:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استشهد فلسطيني (37 عاما)، اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد محاصرة منزله في بلدة جبع جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.


وكانت وحدات خاصة إسرائيلية حاصرت منزلا، بمساندة قوات كبيرة من جيش الاحتلال.

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