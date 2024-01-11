استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في جنين
التاريخ
1/11/2024 8:12:03 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
استشهد فلسطيني (37 عاما)، اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد محاصرة منزله في بلدة جبع جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.
وكانت وحدات خاصة إسرائيلية حاصرت منزلا، بمساندة قوات كبيرة من جيش الاحتلال.
MENAFN11012024000208011052ID1107709291
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.