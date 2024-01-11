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مُجدداً شقيق شيرين عبد الوهاب يُهاجمها.. إليكم السبب - صورة

1/11/2024 8:12:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - مُجددا هاجم محمد عبد الوهاب، شقيقته الفنانة شيرين عبد الوهاب عبر منشور كتبه على حسابه الخاص في "فيسبوك"، وذلك بعد الأخبار التي تم تداولها أخيراً عن ارتباطها بأحد الأشخاص، رغم نفي شيرين لذلك الأمر في بيان أصدره محاميها، كما أعلن شقيق شيرين مقاضاة فتاة تزعم أنها شقيقتهما، نافياً أن يكون كلامها صحيحاً.

وكتب محمد قائلاً:




لبنان 24

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