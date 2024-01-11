مُجدداً شقيق شيرين عبد الوهاب يُهاجمها.. إليكم السبب - صورة

مُجدداً شقيق شيرين عبد الوهاب يُهاجمها.. إليكم السبب - صورة
التاريخ
1/11/2024 8:12:02 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - مُجددا هاجم محمد عبد الوهاب، شقيقته الفنانة شيرين عبد الوهاب عبر منشور كتبه على حسابه الخاص في "فيسبوك"، وذلك بعد الأخبار التي تم تداولها أخيراً عن ارتباطها بأحد الأشخاص، رغم نفي شيرين لذلك الأمر في بيان أصدره محاميها، كما أعلن شقيق شيرين مقاضاة فتاة تزعم أنها شقيقتهما، نافياً أن يكون كلامها صحيحاً.
وكتب محمد قائلاً:
لبنان 24
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