Thursday, 11 January 2024 10:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ارتفاع حصيلة الصحفيين الشهداء في غزة إلى 117

1/11/2024 8:12:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة عن استشهاد صحفي اليوم الخميس على يد قوات الاحتلال الإسلرائيلي.


وقال المكتب الحكومي في بيان إن عدد الشهداء الصحفيين ارتفع إلى (117 صحفياً) منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة قبل 97 يوما.


واستشهد كل من الزميل الصحفي محمد الثلاثيني.


MENAFN11012024000208011052ID1107709288

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث