ارتفاع حصيلة الصحفيين الشهداء في غزة إلى 117

ارتفاع حصيلة الصحفيين الشهداء في غزة إلى 117
التاريخ
1/11/2024 8:12:02 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة عن استشهاد صحفي اليوم الخميس على يد قوات الاحتلال الإسلرائيلي.
وقال المكتب الحكومي في بيان إن عدد الشهداء الصحفيين ارتفع إلى (117 صحفياً) منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة قبل 97 يوما.
واستشهد كل من الزميل الصحفي محمد الثلاثيني.
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