تعليق حوثي على قرار مجلس الأمن المتعلق بالملاحة الدولية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
عدّت جماعة الحوثي في اليمن أن القرار 2722 "وصمة عار تاريخية" لمجلس الأمن ويظهره على النقيض من وظيفته.
وقال الناطق باسم الحوثيين يحيى سريع إن مجلس الأمن يدين نفسه بنفسه بما وصفه "بالانحياز الأعمى إلى المحتل الصهيوني المجرم".
وجاء التعليق الحوثي بعد ساعات من اعتماد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة قرارا يدين هجمات جماعة الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، ويطالب الجماعة بالوقف الفوري لهذه الهجمات، في حين رأت موسكو القرار مسيسا.
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