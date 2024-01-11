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تعليق حوثي على قرار مجلس الأمن المتعلق بالملاحة الدولية

1/11/2024 8:12:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- عدّت جماعة الحوثي في اليمن أن القرار 2722 "وصمة عار تاريخية" لمجلس الأمن ويظهره على النقيض من وظيفته.
وقال الناطق باسم الحوثيين يحيى سريع إن مجلس الأمن يدين نفسه بنفسه بما وصفه "بالانحياز الأعمى إلى المحتل الصهيوني المجرم".
وجاء التعليق الحوثي بعد ساعات من اعتماد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة قرارا يدين هجمات جماعة الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، ويطالب الجماعة بالوقف الفوري لهذه الهجمات، في حين رأت موسكو القرار مسيسا.




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