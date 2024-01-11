إنهاء الحرب.. بند أساسي لصفقة تبادل مع حماس يثير الانقسام في إسرائيل

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- أثار موقف الحكومة الإسرائيلية ومجلس الحرب بشأن المقترحات التي تصله، بخصوص صفقة الأسرى، حفيظة مصادر إسرائيلية تحدثت مع موقع "واللا" العبري، وأخبرته أنه يتعين على مجلس الحرب تحديد موقفه من مسألة "نهاية الحرب مقابل الصفقة".

ويكمن السبب في أن كل المقترحات التي تصل الحكومة تنص على "إنهاء الحرب وانسحاب الجيش"، وهو الأمر الذي ترفضه، ومن ثم يبقى مصير المفاوضات معلقًا، الأمر الذي دفع هذه المصادر للتأكيد على ضرورة حسم هذه النقطة.

الموقع الإخباري الإسرائيلي أكّد أن هناك فجوة كبيرة بين الأطراف المنخرطة في مفاوضات الأسرى، وأن مجلس الحرب عقد اجتماعًا، مساء الأربعاء، لمناقشة جهود تحرير الأسرى، دون حسم.



في الوقت ذاته كان بريت ماكغورك، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، قد زار الدوحة، الثلاثاء، وبالتزامن أجرى وفد من "الشاباك" زيارة إلى القاهرة.



ووفق مصدر رفيع المستوى تحدث مع الموقع، دون كشف هويته، فإن كل المقترحات بخصوص مفاوضات الأسرى تضع نهاية الحرب شرطًا أساسيًّا.



الاجتماع الذي عقده مجلس الحرب، وفق الموقع، جاء على خلفية الفجوة المشار إليها بين الأطراف ذات الصلة، وأن تلك الفجوة، الخاصة بشرط نهاية الحرب، "تحول دون إمكانية الوصول إلى صفقة في المرحلة الراهنة".



ونقل الموقع عن مصادر على صلة بالموضوع، أن هناك نقطة مركزية حاسمة يتعين على إسرائيل أن تتخذ قرارًا بشأنها، وهي "هل توافق على مبدأ صفقة أسرى تؤدي إلى نهاية الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة أم لا؟".



الموقع كان قد ركَّز على زيارة ماكغورك للعاصمة القطرية، وذكر أنه أجرى مباحثات مع المسؤولين القطريين، على رأسهم رئيس الوزراء ووزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، حول مقترحات يمكنها أن تؤدي إلى طفرة في المفاوضات.



وأوضح مصدر إسرائيلي للموقع أنه في أعقاب المباحثات في قطر، نقلت الأخيرة إلى إسرائيل مقترحًا مُحدَّثًا بشأن رؤية تنص على إطلاق سراح الأسرى على مراحل، وفي الأخير، نهاية الحرب.



وفي القاهرة، قام وفد "الشاباك" بزيارة لإجراء مباحثات مع مسؤولين مصريين، قال الموقع أنهم عملوا أيضًا على ملف الأسرى.



وعلى الرغم من ذلك، نقل الموقع عن مصادره أن المقترح القطري لم يختلف كثيرًا عن المقترحات السابقة التي وصلت لإسرائيل، وتضمَّن أيضًا تبادل الأسرى على أساس إنساني، وفي المرحلة الأخيرة نهاية الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي.

