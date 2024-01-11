سلطة جودة البيئة تُصدر أدلة إرشادية توعوية

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- أصدرت سلطة جودة البيئة ثلاثة أدلة توعوية متعلقة بالنفايات والتغير المناخي والمخيمات البيئية والثقافة البيئية خلال عام 2023، بهدف تعزيز مفاهيم التوعية البيئية والتعليم البيئي في فلسطين.
وقالت سلطة جودة البيئة، في بيان، صدر اليوم الخميس، إنه تم إصدار دليل الأنشطة البيئية للطلبة حول النفايات الصلبة وتغير المناخ؛ لترسيخ التوجه التربوي البيئي والممنهج في المدارس الفلسطينية، وإكساب الطلبة الوعي البيئي الذي يساهم في حماية البيئة.
ويهدف الدليل إلى توفير معلومات وأنشطة تفاعلية تتعلق بالنفايات الصلبة والتغير المناخي؛ لتعزيز التوعية البيئية لطلبة المرحلتين الدراسيتين من الصف الأول حتى الصف الخامس، ومن الصف السادس حتى الصف الحادي عشر، ولبناء جيل مهتم بالقضايا البيئية وقادر على حماية البيئة الفلسطينية، مع التركيز على الجوانب التطبيقية والعملية والبحثية المستندة إلى المنهجية العلمية.
فيما يتضمن دليل المخيمات الصيفية البيئية الذي يستهدف منشطي المخيمات البيئية أو الزوايا البيئية في المخيمات المختلفة، المؤسسات التعليمية، والمؤسسات العاملة مع الأطفال، وهو إحدى المرجعيات البيئية التوجيهية والتدريبية التربوية النظرية والتطبيقية والعملية والميدانية التي تستند إليه مدربو منشطي المخيمات الصيفية والمخيمات البيئية التخصصية ومديري المخيمات والمنشطين، وهو آلية من آليات تعزيز الأخلاقيات والقيم البيئية وترسيخها لتتحول إلى سلوكيات وممارسات يومية.
ويعمل الدليل على توحيد الأطر والسياسات العامة للوسائل والأساليب والفعاليات والأنشطة والمفاهيم الخاصة بالتنشيط البيئي في المخيمات، لتعم الفائدة ويكون الأثر أكثر إيجابية.
ويتضمن دليل الثقافة البيئي الذي تم إصداره من خلال لجان مشتركة بين سلطة جودة البيئة ووزارة العمل، ليكون جزءا من المادة التي يتم تقديمها إلى منتسبي مراكز التدريب المهني في كل المراكز، ويحتوي الدليل بشكل رئيس على مواضيع تتقاطع مع مهام المراكز وتأثيرها في البيئة.
وشمل الدليل عناوين رئيسة تتعلق بمقومات البيئة في فلسطين، والموارد البيئية، والتلوث البيئي، والتغير المناخي، والرقابة والتفتيش، والاتفاقيات الدولية، والإطار القانوني والمؤسساتي في فلسطين، وانتهاكات دولة الاحتلال الإسرائيلي في مجال البيئة.
يُذكر أن هذه الأدلة تم إصدارها وتطويرها بدعم من مملكة السويد في إطار تنفيذ مشروع دعم سلطة جودة البيئة، لتنفيذ برنامج العمل البيئي الذي تنفذه الوكالة السويدية بالتعاون مع سلطة جودة البيئة.
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