سلطة جودة البيئة تُصدر أدلة إرشادية توعوية

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- أصدرت سلطة جودة البيئة ثلاثة أدلة توعوية متعلقة بالنفايات والتغير المناخي والمخيمات البيئية والثقافة البيئية خلال عام 2023، بهدف تعزيز مفاهيم التوعية البيئية والتعليم البيئي في فلسطين.

وقالت سلطة جودة البيئة، في بيان، صدر اليوم الخميس، إنه تم إصدار دليل الأنشطة البيئية للطلبة حول النفايات الصلبة وتغير المناخ؛ لترسيخ التوجه التربوي البيئي والممنهج في المدارس الفلسطينية، وإكساب الطلبة الوعي البيئي الذي يساهم في حماية البيئة.

ويهدف الدليل إلى توفير معلومات وأنشطة تفاعلية تتعلق بالنفايات الصلبة والتغير المناخي؛ لتعزيز التوعية البيئية لطلبة المرحلتين الدراسيتين من الصف الأول حتى الصف الخامس، ومن الصف السادس حتى الصف الحادي عشر، ولبناء جيل مهتم بالقضايا البيئية وقادر على حماية البيئة الفلسطينية، مع التركيز على الجوانب التطبيقية والعملية والبحثية المستندة إلى المنهجية العلمية.

فيما يتضمن دليل المخيمات الصيفية البيئية الذي يستهدف منشطي المخيمات البيئية أو الزوايا البيئية في المخيمات المختلفة، المؤسسات التعليمية، والمؤسسات العاملة مع الأطفال، وهو إحدى المرجعيات البيئية التوجيهية والتدريبية التربوية النظرية والتطبيقية والعملية والميدانية التي تستند إليه مدربو منشطي المخيمات الصيفية والمخيمات البيئية التخصصية ومديري المخيمات والمنشطين، وهو آلية من آليات تعزيز الأخلاقيات والقيم البيئية وترسيخها لتتحول إلى سلوكيات وممارسات يومية.

ويعمل الدليل على توحيد الأطر والسياسات العامة للوسائل والأساليب والفعاليات والأنشطة والمفاهيم الخاصة بالتنشيط البيئي في المخيمات، لتعم الفائدة ويكون الأثر أكثر إيجابية.

ويتضمن دليل الثقافة البيئي الذي تم إصداره من خلال لجان مشتركة بين سلطة جودة البيئة ووزارة العمل، ليكون جزءا من المادة التي يتم تقديمها إلى منتسبي مراكز التدريب المهني في كل المراكز، ويحتوي الدليل بشكل رئيس على مواضيع تتقاطع مع مهام المراكز وتأثيرها في البيئة.

وشمل الدليل عناوين رئيسة تتعلق بمقومات البيئة في فلسطين، والموارد البيئية، والتلوث البيئي، والتغير المناخي، والرقابة والتفتيش، والاتفاقيات الدولية، والإطار القانوني والمؤسساتي في فلسطين، وانتهاكات دولة الاحتلال الإسرائيلي في مجال البيئة.

يُذكر أن هذه الأدلة تم إصدارها وتطويرها بدعم من مملكة السويد في إطار تنفيذ مشروع دعم سلطة جودة البيئة، لتنفيذ برنامج العمل البيئي الذي تنفذه الوكالة السويدية بالتعاون مع سلطة جودة البيئة.







