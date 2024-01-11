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سقوط تاريخي جديد لليرة التركية أمام الدولار

1/11/2024 8:11:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - هبطت الليرة التركية إلى مستوى تاريخي جديد مقابل الدولار الأميركي، الخميس، لتصل إلى مستويات 30.005 ليرة مقابل الدولار.


وهذه هي المرة الأولى التي تتخطى فيها الليرة حاجز الـ 30 مقابل الدولار، حيث ارتفع بنسبة 0.17 % مقابل العملة التركية مقارنة بجلسة التداول السابقة.


وتراجعت الليرة المنهكة بنسبة 37 % تقريباً مقابل الدولار خلال العام الماضي، حيث يحاول صانعو السياسة النقدية محاربة التضخم الذي لا يزال عند مستويات مرتفعة من خلال رفع أسعار الفائدة بشكل مطرد.

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