سقوط تاريخي جديد لليرة التركية أمام الدولار

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - هبطت الليرة التركية إلى مستوى تاريخي جديد مقابل الدولار الأميركي، الخميس، لتصل إلى مستويات 30.005 ليرة مقابل الدولار.
وهذه هي المرة الأولى التي تتخطى فيها الليرة حاجز الـ 30 مقابل الدولار، حيث ارتفع بنسبة 0.17 % مقابل العملة التركية مقارنة بجلسة التداول السابقة.
وتراجعت الليرة المنهكة بنسبة 37 % تقريباً مقابل الدولار خلال العام الماضي، حيث يحاول صانعو السياسة النقدية محاربة التضخم الذي لا يزال عند مستويات مرتفعة من خلال رفع أسعار الفائدة بشكل مطرد.
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