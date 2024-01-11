تكريم الفائزين في جائزة التميز والإبداع الهندسي 2023 الثلاثاء المقبل في مكتبة محمد بن راشد

(MENAFN
- Strategic) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 11 يناير 2024: تحت رعاية الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لمؤسسة حمدان بن راشد للعلوم الطبية والتربوية، تنظم جمعية المهندسين في الإمارات حفل تكريم الفائزين في الدورة الثانية من جائزة التميز والإبداع الهندسي 2023، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 16 يناير 2024 في مكتبة محمد بن راشد.
تهدف الجائزة إلى نشر وتشجيع ثقافة التميز والإبداع والابتكار، وإبراز أهمية العمل الهندسي الوطني، وإذكاء روح التنافس والريادة والتميز في مجالات العمل الهندسي المختلفة لمواكبة عجلة النمو العالمية المتسارعة.
ويعلن خلال الحفل عن الفائزين من 13 فئة فرعية ضمن فئتين رئيستين تشمل فئة الشخصيات الاعتبارية وفئة الأفراد.
وتقدم للترشح للدورة الثانية من الجائزة 378 طلباً، ويحصل الفائزون على جوائز ومزايا وهدايا ومكافآت نقدية تصل إلى أكثر من 100 ألف درهم.
شهدت الدورة الثانية من الجائزة لهذا العام زيادة في عدد المشاركات من كافة إمارات الدولة، ما يعكس التزام فريق العمل والقائمين على الجائزة، الذين بذلوا جهودًا متواصلة بدءًا من اللقاءات وورش العمل التعريفية بالجائزة وآلية عملها وشروطها، وصولًا إلى عملية التحكيم وفرز الملفات واختيار الفائزين بحسب المعايير والمتطلبات المحددة.
يحظى الفائزين بالعديد من الميزات والتي تشمل تسليط الضوء على إنجازاتهم وإبرازها أمام جمهور واسع، نظرًا لنيل الجائزة اهتمام صناع القرار من مختلف القطاعات ومن المرجح أن يختار أصحاب المصلحة الرئيسيين الفائزين من الشركات وأصحاب المشاريع الأفضل في القطاع الهندسي لتنفيذ وتوريد أعمالهم المستقبلية. فضلًا عن كسب ثقة وولاء العملاء والجمهور وترسيخ العلامة التجارية، والتواصل والالتقاء مع المتخصصين، والاستفادة من التغطية الإعلامية والتسويقية للجائزة.
ويتم على هامش حفل تكريم الفائزين تنظيم معرض التميز الذي يستعرض أفضل المشاريع والمشاركات والممارسات الهندسية المتميزة أمام الجمهور والزوار. يضم المعرض مشاريع المشاركين من الفائزين إلى جانب المشاريع التي تأهلت للمراحل النهائية من عملية التقييم بعد استيفائها كافة معايير وشروط الجائزة.
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