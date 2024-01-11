غرفة الشارقة تبحث مع نظيرتها في صفاقس التونسية تعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين

(MENAFN
- Misbar Communications) الشارقة، 11 يناير 2024:
بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع غرفة التجارة والصناعة في صفاقس بالجمهورية التونسية، سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين الجانبين للمساهمة في تنمية العلاقات بين مجتمعي الأعمال لدى البلدين عبر العمل على تبادل زيارات الوفود التجارية، وعقد فعاليات وملتقيات مشتركة وتعزيز التنسيق لتحفيز رجال الأعمال والشركات في كافة القطاعات على المشاركة في المعارض التي تشهدها كل من الشارقة وتونس.
جاء ذلك، خلال اللقاء الذي عقد في مقر الغرفة، بين سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وتوفيق الحشيشة رئيس لجنة العلاقات الخارجية في غرفة التجارة والصناعة لصفاقس التونسية، عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية العامل ضمن نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لجامعة الدول العربية، وبحضور سعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة.
تعزيز التعاون الاقتصادي
وبحث الجانبان خلال اللقاء فرص التعاون المشتركة بين مجتمعي الأعمال في الشارقة وتونس، وكيفية الاستفادة من العلاقات الوطيدة بين دولة الإمارات والجمهورية التونسية لاستكشاف الفرص المجزية في قطاعات يتميز بها اقتصاد الجانبين، بالإضافة إلى تعزيز التبادل التجاري والصادرات بين البلدين الصديقين، وتشجيع رجال الأعمال والشركات على الاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف القطاعات وإقامة الشراكات فيما بينهم في إطار الحرص المشترك على تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
جهود متواصلة
وتلقت غرفة الشارقة خلال اللقاء دعوة من الجانب التونسي للمشاركة في فعاليات معرض صفاقس الدولي للدورة الرابعة عشر للصالون المتوسطي للفلاحة والصناعات الغذائية الذي ينعقد في منتصف مايو 2024 بصفاقس، والذي يعد من أبرز المعارض في المجال الزراعي والصناعات الغذائية.
فيما أشاد الجانب التونسي بجهود غرفة الشارقة المستمرة لترسيخ العلاقات بين مجتمع الأعمال في كل من الشارقة وتونس ودورها في تعزيز التنسيق وتبادل الزيارات لتطوير العلاقات التجارية وتسهيل ممارسة الأعمال بين الجانبين، وتبادل التعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات الصناعة والأغذية، والتشييد، والبناء والزراعة.
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