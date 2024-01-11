آي إف إس تعلن تعيين مارك موفات رئيسًا تنفيذيًا

(MENAFN
- OAK Consulting) الإمارات العربية المتحدة، دبي – 11 يناير 2024: أعلنت اليوم آي إف إس IFS، الشركة الرائدة عالميًا في البرمجيات المؤسسية السحابية، عن ترقية مارك موفات ليصبح الرئيس التنفيذي للشركة خلفًا لدارين روس، والذي تم تعيينه رئيسًا لمجلس الإدارة، وذلك بأثر فوري لكليهما.
وتتيح تلك الخطوة استمرارية ملموسة للأعمال، نظرًا لمواصلة الاستراتيجية الناجحة التي أسهمت في تحوّل IFS إلى المزود الرائد لبرمجيات إدارة الأصول والخدمات، حيث يعمل كل من موفات وروس إلى جانب فريق IFS التنفيذي بأكمله لتحقيق تلك الخطوة منذ ستة أشهر، وذلك ضمن عملية مدروسة لتخطيط التعاقب في مجلس الإدارة.
من الجدير بالذكر أن موفات، والذي كان يتولى منصب المدير التنفيذي للعملاء لدى IFS، خبير متميز وقيادي مرموق في مجال التكنولوجيا، تولى العديد من المناصب الإدارية العليا لدى PwC قبل انضمامه إلى IFS.
وفي تعليقه على التعيين قال مارك موفات، الرئيس التنفيذي لشركة آي إف إس IFS: "إنه لشرف كبير أن أتولى قيادة IFS فيما نستهل فصلًا جديدًا من مسيرة النمو، ونواصل البناء على الأسس المتينة لأعمالنا، والتي قامت على الركائز الصحيحة والمتينة من أجل تنفيذ استراتيجيتنا: وهي تقديم الخدمات والمنتجات المتميزة، والمنتجات المتقدمة ذات القدرات المتفوقة القائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وخدمة قاعدة واسعة من العملاء، والعمل ضمن منظومة فعالة من الشركاء، إلى جانب وجود فريق موهوب من الموظفين. وأودّ هنا أن أشكر دارين على الأثر الذي تركه في هذا المنصب، وأتطلع إلى استمرار العمل معه في منصبه الجديد كرئيس لمجلس الإدارة."
يشار إلى أن IFS تمكنت أثناء فترة قيادة روس من مضاعفة إيراداتها الإجمالية بأكثر من ثلاثة أضعاف وتحولت إلى شركة سحابية حقيقية من منظور المنتج والإيرادات، حيث أصبحت 79% من إجمالي الإيرادات إيرادات متكررة (مقارنة بنسبة 36% عند انضمامه للشركة). وبفضل النمو الداخلي المستدام ونتائج رضا العملاء التي تلامس معايير متقدمة في القطاع، أصبحت IFS المزود الموثوق للتطبيقات التي تدعم الشركات المختصة في إدارة الأصول والأفراد والعملاء.
ومن جانبه قال دارين روس، رئيس مجلس إدارة آي إف إس IFS: "يسرني تعيين مارك خلفًا لي كرئيس تنفيذي للشركة، فهو يمتلك سجلًا مميزًا من الإنجازات والنجاحات، ويعد قائدًا رائعًا يشجع الآخرين على العمل معه. كما إنني فخور بكل ما حققته منذ انضمامي إلى IFS وأودّ أن أشكر آلاف الموظفات والموظفين الذين يعملون في الشركة ويجسدون قيمها المشتركة على أرض الواقع وساهموا في تحقيق النجاح لعملائنا. ويسرني أن أواصل مسيرتي مع IFS وإن كان ذلك في منصب مختلف، فالسوق زاخر بالفرص الواعدة، وسأعمل مع مجلس الإدارة إلى جانب مارك وفريقه لضمان اغتنام تلك الفرص. وأودّ هنا أن أعرب عن شكري لجوناس بيرسون، رئيس مجلس الإدارة السابق، على ما أظهره من حوكمة رشيدة وحنكة إدارية خلال السنوات الماضية."
وقال يوهانس رايشل، الشريك لدى EQT (والتي تمتلك حصة الأغلبية في IFS): حقق دارين وفريق القيادة نتائج مبهرة جعلت من IFS واحدة من أسرع شركات البرمجيات نموًا في هذا القطاع. كما إن مارك يمتلك القدرات الفريدة والطموح الذي سيمكن IFS من اغتنام الفرص السانحة، وتطلع إلى شراكته مع دارين كرئيس لمجلس الإدارة. أودّ كذلك أن أشكر جوناس بيرسون الذي يغادر مجلس إدارة IFS – والذي تولى ذلك المنصب منذ استحواذ EQT على الشركة، حيث سيظلّ واحدًا من كبير مستشاري الشركة ورئيس مجلس الإدارة للعديد من الشركات الأخرى التي تمتلكها EQT في قطاع البرمجيات."
تجدر الإشارة إلى أن IFS تحظى بدعم المستثمرين EQT و Hgو TA Associates – وهي مجموعة من المستشارين المتميزين ممن استثمروا بشكل ثلاثي في الشركة منذ عام 2022، في صفقة رفعت قيمة IFS لأكثر من 10 مليار دولار. وتمتلك تلك الشركات مجتمعة عقودًا من الخبرة في مجال البرمجيات لتدعم IFS في موجة النمو المقبلة.
تخطط IFS لنشر نتائجها المالية للعام المالي 2023 في 30 يناير 2024.
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