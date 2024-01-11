تعيين رئيس تحرير IAM السابق في منصب رئيسي في Sisvel

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- عيَّنت مجموعة Sisvel، أكبر مُشغِّل لبراءات الاختراع في أوروبا، Joff Wild كأول رئيس لقسم المحتوى والاتصالات الاستراتيجية. ينضم Wild إلى الشركة بعد أن تقاعد مؤخرًا من العمل الصحفي في مسيرة امتدت إلى 30 عامًا. وخلال هذا الوقت، أسس منصة IAM الرائدة لمعلومات أعمال الملكية الفكرية وتقلد منصب رئيس التحرير من عام 2003 إلى عام 2021.

سيعمل Wild، الذي تنحدر جذوره من المملكة المتحدة، مع أعضاء آخرين في فريق Sisvel لإنشاء عروض جديدة لقائمة شركاء الشركة الشاملة، بالإضافة إلى مشاركة خبراته الفنية والقانونية والاستراتيجية الواسعة النطاق في مجال عقد الصفقات مع مجتمع براءات الاختراع وصانعي السياسات الأوسع.

صرَّح Wild قائلاً: "لقد كنت أتابع حجم التقدُّم الذي أحرزته شركة Sisvel منذ أكثر من عقد من الزمان وكنت شاهدًا على تطورها ونموها لتصبح شركة عالمية كبيرة". "إنها تمتلك سجلاً حافلاً من العمل مع مبتكرين عباقرة لتصميم برامج ديناميكية ومرنة لترخيص براءات الاختراع التي تتيح تقنيات عالمية المستوى لمجموعة واسعة من المؤسسات. تنتابني حالة من الحماس لأحظى بفرصة للمساعدة في سرد هذه القصة والتأكد من أن صوت Sisvel الفريد مسموع بوضوح في ظل احتدام المناقشات حول مستقبل الملكية الفكرية."

يرى Mattia Fogliacco، رئيس Sisvel، أن تعيين Wild يعكس بوضوح طموح الشركة والتزامها بتجسيد مشهد ترخيص براءات الاختراع. وواصل حديثه قائلاً: "تغمرنا سعادة بانضمام Joff إلينا ونعتبر عمله معنا بمثابة نقطة انطلاق مهمة أخرى في تطورنا". "ستثبت رؤية Joff وخبرته أنه يضيف قيمة لا تضاهى بينما نواصل عملنا الجاد نحو إيجاد حلول للحقائق متزايدة التعقيد المتمثلة في إتاحة التكنولوجيا المتطورة بطرق تناسب المبدعين وجهات التنفيذ على حدٍ سواء."

تدير Sisvel حاليًا 15 برنامج ترخيص حيث تغطي مجموعة متنوعة من التقنيات، بما في ذلك الاتصالات المتنقلة، وإنترنت الأشياء، وشبكات WiFi، وترميز الصوت والفيديو، والبث الرقمي والفيديو. ومنذ تأسيسها في عام 1982، ربح شركاؤها المرخصون أكثر من مليار دولار أمريكي كعوائد.

نبذة عن شركة Sisvel

يحكم عمل شركة Sisvel اعتقادها بأهمية التعاون والإبداع والكفاءة لتلبية احتياجات أصحاب براءات الاختراع وأولئك الذين يرغبون في الاستفادة من تقنياتهم. وفي ظل التعامل مع سوق معقدة ومتطورة باستمرار، يهدف المبدأ التوجيهي لدينا في خلق فرص متكافئة من خلال تطوير حلول تسويقية مرنة وبسيطة وتنفيذها.

Sisvel - نحن نعزز الابتكار







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