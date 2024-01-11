تعيين رئيس تحرير IAM السابق في منصب رئيسي في Sisvel

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- عيَّنت مجموعة Sisvel، أكبر مُشغِّل لبراءات الاختراع في أوروبا، Joff Wild كأول رئيس لقسم المحتوى والاتصالات الاستراتيجية. ينضم Wild إلى الشركة بعد أن تقاعد مؤخرًا من العمل الصحفي في مسيرة امتدت إلى 30 عامًا. وخلال هذا الوقت، أسس منصة IAM الرائدة لمعلومات أعمال الملكية الفكرية وتقلد منصب رئيس التحرير من عام 2003 إلى عام 2021.
سيعمل Wild، الذي تنحدر جذوره من المملكة المتحدة، مع أعضاء آخرين في فريق Sisvel لإنشاء عروض جديدة لقائمة شركاء الشركة الشاملة، بالإضافة إلى مشاركة خبراته الفنية والقانونية والاستراتيجية الواسعة النطاق في مجال عقد الصفقات مع مجتمع براءات الاختراع وصانعي السياسات الأوسع.
صرَّح Wild قائلاً: "لقد كنت أتابع حجم التقدُّم الذي أحرزته شركة Sisvel منذ أكثر من عقد من الزمان وكنت شاهدًا على تطورها ونموها لتصبح شركة عالمية كبيرة". "إنها تمتلك سجلاً حافلاً من العمل مع مبتكرين عباقرة لتصميم برامج ديناميكية ومرنة لترخيص براءات الاختراع التي تتيح تقنيات عالمية المستوى لمجموعة واسعة من المؤسسات. تنتابني حالة من الحماس لأحظى بفرصة للمساعدة في سرد هذه القصة والتأكد من أن صوت Sisvel الفريد مسموع بوضوح في ظل احتدام المناقشات حول مستقبل الملكية الفكرية."
يرى Mattia Fogliacco، رئيس Sisvel، أن تعيين Wild يعكس بوضوح طموح الشركة والتزامها بتجسيد مشهد ترخيص براءات الاختراع. وواصل حديثه قائلاً: "تغمرنا سعادة بانضمام Joff إلينا ونعتبر عمله معنا بمثابة نقطة انطلاق مهمة أخرى في تطورنا". "ستثبت رؤية Joff وخبرته أنه يضيف قيمة لا تضاهى بينما نواصل عملنا الجاد نحو إيجاد حلول للحقائق متزايدة التعقيد المتمثلة في إتاحة التكنولوجيا المتطورة بطرق تناسب المبدعين وجهات التنفيذ على حدٍ سواء."
تدير Sisvel حاليًا 15 برنامج ترخيص حيث تغطي مجموعة متنوعة من التقنيات، بما في ذلك الاتصالات المتنقلة، وإنترنت الأشياء، وشبكات WiFi، وترميز الصوت والفيديو، والبث الرقمي والفيديو. ومنذ تأسيسها في عام 1982، ربح شركاؤها المرخصون أكثر من مليار دولار أمريكي كعوائد.
نبذة عن شركة Sisvel
يحكم عمل شركة Sisvel اعتقادها بأهمية التعاون والإبداع والكفاءة لتلبية احتياجات أصحاب براءات الاختراع وأولئك الذين يرغبون في الاستفادة من تقنياتهم. وفي ظل التعامل مع سوق معقدة ومتطورة باستمرار، يهدف المبدأ التوجيهي لدينا في خلق فرص متكافئة من خلال تطوير حلول تسويقية مرنة وبسيطة وتنفيذها.
Sisvel - نحن نعزز الابتكار
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