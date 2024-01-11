أول تلفزيون OLED لاسلكي وشفاف في العالم يمنح مفهوماً جديداً لتجربة الشاشات المتطورة

(MENAFN
- AETOSWire)
كشفت شركة إل جي إلكترونيكس (إل جي) عن أول تلفزيون OLED شفاف ولاسلكي في العالم خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2024. ويُعدّ LG SIGNATURE OLED T أعجوبة تقنية حقيقية، حيث يجمع بين شاشة OLED الشفافة بدقة 4K وتقنية الفيديو والصوت اللاسلكي من "إل جي" التي ستحوّل تجربة الشاشة بطرق غير مسبوقة. وسيفتح OLED T الباب أمام عالم من الإمكانات اللامحدودة، مما سيمنح المستخدمين الحرية لتنظيم مساحات معيشتهم بدقة. ويُكمّل ذلك بجودة صوره وأداء LG OLED الرائد في فئته المدعم بمعالج α (Alpha) 11 AI الجديد. غيّرت شاشة OLED الشفافة من "إل جي" مسار القطاع بشكل كبير وفازت بخمس جوائز للابتكار في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2024، بما فيها جائزة أفضل ابتكار.
سيحرر LG SIGNATURE OLED T المستخدمين من الشاشة السوداء المهيمنة التي تتنافس عادةً مع ديكور منازلهم. وسيتناغم مع شاشته الشفافة والمبتكرة مقاس 77 بوصة بسلاسة مع البيئة المحيطة، فهو غير مرئي عند إيقاف تشغيله ويندمج في البيئة ويحرر العملاء من مشكلة تنسيق "الشاشة السوداء الكبيرة" مع الديكور العام للمنزل. وتساعد شاشة التلفزيون الشفافة الجميلة أيضاً على جعل المساحة المحيطة تبدو أوسع مما يوفر مساحة أكبر للشعور بالراحة البصرية.
يتميز تلفزيون LG OLED T الفريد بالعديد من الإمكانيات الجديدة، بدءاً من تعدد أمكنة وضعه في الغرفة وحتى أنواع تجارب المستخدم التي تستطيع شركة "إل جي" تقديمها اليوم.
تعمل شاشة OLED الشفافة على إزالة القيود المعتادة التي تأتي مع التلفزيونات التقليدية. ولم يعد من الضروري وضع التلفزيون على الحائط، فبدلاً من ذلك، يمكن وضع OLED T في منتصف الغرفة ليؤدي عمل الفاصل أو إسناده على النافذة دون أن يحجب الرؤية بالخارج. كما يتيح صندوق Zero Connect Box المتضمن مع التلفزيون عرض الصورة والصوت بدقة 4K على OLED T بفضل تقنية النقل اللاسلكي المتطورة من "إل جي"، مما يسمح للمستخدمين بوضع تلفزيونهم في أي مكان يرغبونه بغض النظر عن مكان وجود المنافذ الكهربائية في الغرفة. كما سيتمكن العميل من الاستمتاع ببيئة مشاهدة نظيفة وخالية من الكابلات بفضل عدم وجود كابلات بين Zero Connect Box وOLED T.
ويُسهّل التصميم المعياري لتلفزيون LG OLED T تثبيته بطرق متنوعة. ويأتي OLED T بخيارات التثبيت المستقل أو المثبت على الحائط أو المُسند إلى الحائط. ويستطيع العملاء إجراء المزيد من التخصيصات عن طريق إضافة الرفوف القائمة أو العائمة على أحد جانبي الشاشة أو كليهما لتناسب أذواقهم وتفضيلاتهم الفريدة.
تتيح شاشة OLED الشفافة من "إل جي" للمالكين اكتشاف أشكال جديدة من الترفيه واستخدامها من خلال تجارب المشاهدة المزدوجة: الشفافة وغير الشفافة، مما يحوّل OLED T إلى لوحة رقمية شفافة لعرض الأعمال الفنية أو مقاطع الفيديو أو الصور باستخدام ميزة العرض الدائم (AOD). ويبدو المحتوى المعروض على الشاشة الشفافة وكأنه يطفو في الهواء لكنه يندمج في نفس الوقت مع المساحة المحيطة لتوفير تأثير بصري جذاب ومُبهر. وهناك خيار آخر هو ميزة T-Bar التي توفر شريط معلومات مفيد يتوضع على طول الجزء السفلي من الشاشة ويعرض تنبيهات الأخبار أو تحديثات الطقس أو عنوان الأغاني التي يتم تشغيلها بينما تعرض بقية مساحة الشاشة رؤية واضحة وخالية من العوائق للمساحة الموجودة خلفها.
لعرض المحتوى بجودة OLED المثالية، ما عليكم سوى نقر زر واحد لرفع مستوى التباين في الشاشة. ويمكن للمستخدمين بهذه الطريقة التبديل على الفور لتحقيق الاستفادة الكاملة من جودة الصورة المحسنة لتلفزيونات LG OLED التي يدعمها معالج α (Alpha) 11 AI الجديد الذي يتميز بأداء الذكاء الاصطناعي بمعدل أربع مرات أفضل من التلفزيونات التقليدية. ويوفر ذلك تحسيناً بنسبة 70% في أداء الرسوميات وسرعة أكبر بنسبة 30% في المعالجة مقارنةً بالتلفزيونات السابقة. ويوفر OLED T أفضل تجارب الشاشة الشفافة والألوان الحيوية بنقرة واحدة فقط.
قال بارك هيونغ-سي، رئيس شركة إل جي للترفيه المنزلي: "يعتبر هذا التلفزيون ابتكار مذهل مستوحى من احتياجات العملاء، حيث يقدم LG SIGNATURE OLED T تجارب الشاشة الجديدة كلياً بالإضافة إلى جودة الصورة وأداء تقنية OLED الشفافة والحائزة على الجوائز التي تمنح العملاء حرية أكبر في تنظيم مساحات معيشتهم. ويعيد هذا التلفزيون تعريف مفهوم ما يمكن تحقيقه ويمهد الطريق لمستقبل مشوق في قطاع التلفزيونات".
سيتم عرض LG SIGNATURE OLED T المذهل في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2024 من 9 وحتى 12 يناير في جناح الشركة (رقم 16008، مركز مؤتمرات لاس فيغاس). للمزيد من المعلومات حول منتجات "إل جي" التي تم الكشف عنها خلال المعرض، يرجى زيارة صفحة المحتوى الصحفي لمعرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2024 .
نبذة عن شركة إل جي إلكترونيكس للترفيه المنزلي
تُعد شركة "إل جي للترفيه المنزلي" رائدة في صناعة أجهزة التلفاز وأنظمة الصوت والفيديو، كما أشتهرت الشركة كمبتكرة في مجال صناعة أجهزة تلفاز OLED التي أحدثت ثورة في أجهزة تلفاز الفئة الممتازة (بريميوم). تلتزم "إل جي" بالإرتقاء بأسلوب حياة العملاء من خلال تقديمها لأجهزة الترفيه المنزلي المبتكرة، التي تقودها تلفارات OLED الحائزة على جوائز، بالإضافة إلى أجهزة تلفازQNED Mini LED التي تتميز بتقنية Quantum Dot NanoCell، وحلول الصوت التي طوّرتها بالشراكة مع Meridian Audio. لمزيد من الأخبار حول LG، يُرجى زيارة
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