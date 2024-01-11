أول تلفزيون OLED لاسلكي وشفاف في العالم يمنح مفهوماً جديداً لتجربة الشاشات المتطورة

كشفت شركة إل جي إلكترونيكس (إل جي) عن أول تلفزيون OLED شفاف ولاسلكي في العالم خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2024. ويُعدّ LG SIGNATURE OLED T أعجوبة تقنية حقيقية، حيث يجمع بين شاشة OLED الشفافة بدقة 4K وتقنية الفيديو والصوت اللاسلكي من "إل جي" التي ستحوّل تجربة الشاشة بطرق غير مسبوقة. وسيفتح OLED T الباب أمام عالم من الإمكانات اللامحدودة، مما سيمنح المستخدمين الحرية لتنظيم مساحات معيشتهم بدقة. ويُكمّل ذلك بجودة صوره وأداء LG OLED الرائد في فئته المدعم بمعالج α (Alpha) 11 AI الجديد. غيّرت شاشة OLED الشفافة من "إل جي" مسار القطاع بشكل كبير وفازت بخمس جوائز للابتكار في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2024، بما فيها جائزة أفضل ابتكار.

سيحرر LG SIGNATURE OLED T المستخدمين من الشاشة السوداء المهيمنة التي تتنافس عادةً مع ديكور منازلهم. وسيتناغم مع شاشته الشفافة والمبتكرة مقاس 77 بوصة بسلاسة مع البيئة المحيطة، فهو غير مرئي عند إيقاف تشغيله ويندمج في البيئة ويحرر العملاء من مشكلة تنسيق "الشاشة السوداء الكبيرة" مع الديكور العام للمنزل. وتساعد شاشة التلفزيون الشفافة الجميلة أيضاً على جعل المساحة المحيطة تبدو أوسع مما يوفر مساحة أكبر للشعور بالراحة البصرية.

يتميز تلفزيون LG OLED T الفريد بالعديد من الإمكانيات الجديدة، بدءاً من تعدد أمكنة وضعه في الغرفة وحتى أنواع تجارب المستخدم التي تستطيع شركة "إل جي" تقديمها اليوم.

تعمل شاشة OLED الشفافة على إزالة القيود المعتادة التي تأتي مع التلفزيونات التقليدية. ولم يعد من الضروري وضع التلفزيون على الحائط، فبدلاً من ذلك، يمكن وضع OLED T في منتصف الغرفة ليؤدي عمل الفاصل أو إسناده على النافذة دون أن يحجب الرؤية بالخارج. كما يتيح صندوق Zero Connect Box المتضمن مع التلفزيون عرض الصورة والصوت بدقة 4K على OLED T بفضل تقنية النقل اللاسلكي المتطورة من "إل جي"، مما يسمح للمستخدمين بوضع تلفزيونهم في أي مكان يرغبونه بغض النظر عن مكان وجود المنافذ الكهربائية في الغرفة. كما سيتمكن العميل من الاستمتاع ببيئة مشاهدة نظيفة وخالية من الكابلات بفضل عدم وجود كابلات بين Zero Connect Box وOLED T.

ويُسهّل التصميم المعياري لتلفزيون LG OLED T تثبيته بطرق متنوعة. ويأتي OLED T بخيارات التثبيت المستقل أو المثبت على الحائط أو المُسند إلى الحائط. ويستطيع العملاء إجراء المزيد من التخصيصات عن طريق إضافة الرفوف القائمة أو العائمة على أحد جانبي الشاشة أو كليهما لتناسب أذواقهم وتفضيلاتهم الفريدة.

تتيح شاشة OLED الشفافة من "إل جي" للمالكين اكتشاف أشكال جديدة من الترفيه واستخدامها من خلال تجارب المشاهدة المزدوجة: الشفافة وغير الشفافة، مما يحوّل OLED T إلى لوحة رقمية شفافة لعرض الأعمال الفنية أو مقاطع الفيديو أو الصور باستخدام ميزة العرض الدائم (AOD). ويبدو المحتوى المعروض على الشاشة الشفافة وكأنه يطفو في الهواء لكنه يندمج في نفس الوقت مع المساحة المحيطة لتوفير تأثير بصري جذاب ومُبهر. وهناك خيار آخر هو ميزة T-Bar التي توفر شريط معلومات مفيد يتوضع على طول الجزء السفلي من الشاشة ويعرض تنبيهات الأخبار أو تحديثات الطقس أو عنوان الأغاني التي يتم تشغيلها بينما تعرض بقية مساحة الشاشة رؤية واضحة وخالية من العوائق للمساحة الموجودة خلفها.

لعرض المحتوى بجودة OLED المثالية، ما عليكم سوى نقر زر واحد لرفع مستوى التباين في الشاشة. ويمكن للمستخدمين بهذه الطريقة التبديل على الفور لتحقيق الاستفادة الكاملة من جودة الصورة المحسنة لتلفزيونات LG OLED التي يدعمها معالج α (Alpha) 11 AI الجديد الذي يتميز بأداء الذكاء الاصطناعي بمعدل أربع مرات أفضل من التلفزيونات التقليدية. ويوفر ذلك تحسيناً بنسبة 70% في أداء الرسوميات وسرعة أكبر بنسبة 30% في المعالجة مقارنةً بالتلفزيونات السابقة. ويوفر OLED T أفضل تجارب الشاشة الشفافة والألوان الحيوية بنقرة واحدة فقط.

قال بارك هيونغ-سي، رئيس شركة إل جي للترفيه المنزلي: "يعتبر هذا التلفزيون ابتكار مذهل مستوحى من احتياجات العملاء، حيث يقدم LG SIGNATURE OLED T تجارب الشاشة الجديدة كلياً بالإضافة إلى جودة الصورة وأداء تقنية OLED الشفافة والحائزة على الجوائز التي تمنح العملاء حرية أكبر في تنظيم مساحات معيشتهم. ويعيد هذا التلفزيون تعريف مفهوم ما يمكن تحقيقه ويمهد الطريق لمستقبل مشوق في قطاع التلفزيونات".

سيتم عرض LG SIGNATURE OLED T المذهل في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2024 من 9 وحتى 12 يناير في جناح الشركة (رقم 16008، مركز مؤتمرات لاس فيغاس). للمزيد من المعلومات حول منتجات "إل جي" التي تم الكشف عنها خلال المعرض، يرجى زيارة صفحة المحتوى الصحفي لمعرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2024 .

نبذة عن شركة إل جي إلكترونيكس للترفيه المنزلي

تُعد شركة "إل جي للترفيه المنزلي" رائدة في صناعة أجهزة التلفاز وأنظمة الصوت والفيديو، كما أشتهرت الشركة كمبتكرة في مجال صناعة أجهزة تلفاز OLED التي أحدثت ثورة في أجهزة تلفاز الفئة الممتازة (بريميوم). تلتزم "إل جي" بالإرتقاء بأسلوب حياة العملاء من خلال تقديمها لأجهزة الترفيه المنزلي المبتكرة، التي تقودها تلفارات OLED الحائزة على جوائز، بالإضافة إلى أجهزة تلفازQNED Mini LED التي تتميز بتقنية Quantum Dot NanoCell، وحلول الصوت التي طوّرتها بالشراكة مع Meridian Audio. لمزيد من الأخبار حول LG، يُرجى زيارة