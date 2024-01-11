عارضون: "ستيل فاب" منصة عالمية شاهدة على نجاح الشارقة في تنظيم أبرز حدث يهم قطاع الحديد والصلب

(MENAFN
- Misbar Communications) الشارقة، 11 يناير 2024:
أشاد المشاركون في النسخة الـ 19 من معرض الفولاذ والصلب "ستيل فاب 2024"، الذي يختتم فعالياته في مركز إكسبو الشارقة مساء اليوم الخميس، بمستوى التنظيم والتنوع الذي يشمل العارضين من مختلف الشركات والعلامات التجارية العالمية وما تقدمه من عرضاً لأحدث تقنيات صناعة الحديد والصلب، تجسيداً لدور المعرض الريادي في خدمة المهتمين بهذه الصناعة.
وتميز المعرض بحضور واسع للشركات المحلية والعالمية التي استعرضت في أجنحتها آلات تعمل وفق تقنيات مبتكرة تعتمد على توظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد في عمليات قطع وتشكيل المعادن وتطويع الحديد، وقدمت للزوار تجارب حية لأداء تلك الأجهزة وبعض الأذرع الروبوتية المتطورة وغيرها من المعدات التي تهم العاملين في مجال الصناعات التحويلية.
الأحدث في عالم صناعة الحديد
وقال سلطان شطاف المدير التجاري في مركز إكسبو الشارقة: يمثل معرض "ستيل فاب" وجهة مثالية للمهتمين بكل جديد في قطاع الحديد والصلب والقطاعات الصناعية الأخرى التي تستخدم المعادن، ويحقق نجاحا كبيراً يتأسس على رصيده وتاريخه في استقطاب المصنعين والخبراء في القطاع على مدى عقدين من الزمن، معززاً مكانته باعتباره منصة مميزة للشركات التي تحرص أن تحجز لها مساحة في المعرض كل عام، حيث استقطب في هذه النسخة 300 شركة و600 علامة تجارية عالمية من 35 دولة عرضت ابتكاراتها التي جذبت المهتمين من خلال مواكبتها لأحدث الابتكارات في عالم الصناعة المرتبطة بالحديد والفولاذ.
حرص على المشاركة منذ 20 سنة
وحول انطباعاتهم عن المعرض تحدث عدد من ممثلي الشركات، حيث أكد أحمد شحادة من شركة نركس للمعدات، إحدى الشركات المحلية المتخصصة في تصنيع آلات قطع الحديد وتنفيذ اللحام بالليزر، أن شركته حافظت طوال ما يقرب من 20 سنة على حضورها المنتظم في مختلف النسخ من "ستيل فاب"، مشيداً بدور غرفة تجارة وصناعة الشارقة ومركز إكسبو الشارقة في دعم وتنظيم هذا الحدث البارز وفق أعلى المعايير من حيث الإدارة والخدمات المقدَّمة للعارضين، إلى جانب الحملة التسويقية المتميزة التي شهدها، الأمر الذي عزز من نجاح المعرض وساهم في جذبه للمزيد من الشركات والعلامات التجارية والزوار المهتمين.
فرصة لاستكشاف العملاء وزيادة المبيعات
وبدوره أبدى ياسر خوجة، مدير الصيانة في شركة سيمكس من الولايات المتحدة الأمريكية، إعجابه بما يوفره مركز إكسبو الشارقة للشركات من تسهيلات لإنجاح مشاركتها في "ستيل فاب"، وأوضح أن الشركة التي يمثلها مستمرة في عرض منتجاتها وآلاتها في المعرض منذ أكثر من 10 سنوات وتجد فيه فرصة لعرض جديدها واستكشاف العملاء والمهتمين بقطاع الحديد والفولاذ وبيع المعدات.
وأضاف خوجة أن المعرض يشهد منافسة بين الشركات الأجنبية على عرض أحدث الأجهزة والتقنيات وأن المنافسة تحفز الجميع على تقديم أفضل ما لديهم وبأفضل الأسعار، وبذلك يسهم المعرض في زيادة مبيعات الشركات العاملة في تصنيع المعدات المرتبطة بصناعة وتشكيل الحديد وتوسيع قاعدة عملائها في المنطقة، ولفت إلى أن جناح شركته استقبل عدداً كبيراً من الزوار الذين أبدوا اهتمامهم بالآلات التي تنتجها في إشارة تؤكد أن "ستيل فاب" يمثل فرصة كبيرة للشركات ومنصة مهمة للصناعيين والمستثمرين في القطاع.
مشاركة واسعة
من جانبه، اعتبر جيجار كومار باتيل، مسؤول المبيعات في جناح شركة مجموعة "باستيك أوفرماتش" الإيطالية أن "ستيل فاب" من أهم المعارض الصناعية في المنطقة من حيث التنظيم واستقطاب الشركات المتخصصة في قطاع الحديد والصلب، وأشار إلى أن الدورة الحالية من المعرض تتميز بمشاركة واسعة من الشركات التي توفر بدائل متنوعة للمهتمين بقطاع الصناعات التحويلية والتحفيز على تطوير منتجات الشركات ومعداتها.
وذكر كومار أن ما يميز "ستيل فاب" أيضاً أنه يوفر بيئة تجارية ملائمة لتوقيع عقود وتحقيق مبيعات بدعم من غرفة الشارقة التي تولي اهتماما كبيرا بإنجاح المعرض، مؤكداً أن شركته تستفيد من هذه الفرصة لتوسيع نطاق عملائها وتصدير آلاتها ومعداتها إلى دول الخليج وشمال إفريقيا، ما يجعل من موقع المعرض في مركز إكسبو الشارقة منصة مهمة للصناعيين والمستثمرين في الصناعات المعتمدة على الحديد.
600 علامة تجارية
وشهدت النسخة الـ 19 من ستيل فاب مشاركة عارضون يمثلون كبار المصنعين والمنتجين والموردين العالميين من 35 دولة بينها الولايات المتحدة والصين والهند وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وهولندا، بالإضافة إلى الشركات المحلية العاملة في القطاع، وقدم المعرض معدات وآلات ومنتجات متطورة تمثل أكثر من 600 علامة تجارية عالمية في مجال تصنيع آلات وأجهزة تشكيل الحديد والفولاذ.
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