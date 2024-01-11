أسبوع دبي للموضة يعلن عن موعد نسخته الثالثة "موسم خريف وشتاء 2024 – 2025"

(MENAFN
- Hill & Knowlton) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 11 يناير 2024: أعلن أسبوع دبي للموضة، الحدث الرسمي للموضة في دبي الذي ينظمه حي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم ومجلس الأزياء العربي، عن موعد نسخته الثالثة المرتقبة لموسم خريف وشتاء 2024 – 2025 على إحدى لوحات الإعلانات الشهيرة في ساحة "تايمز سكوير" في نيويورك.
وتُقام النسخة الثالثة من حدث الموضة الأبرز على مستوى المنطقة بين 4 – 8 فبراير 2024 في حي دبي للتصميم، وجهة الإبداع العالمية التابعة لمجموعة تيكوم. وبهذا يفتتح أسبوع دبي للموضة موسم الموضة العالمي لأول مرة مع تحديد موعده في وقت أبكر من المعتاد وانطلاقه قبل أسابيع الموضة في نيويورك ولندن وميلانو وباريس.
ويهدف تغيير موعد أسبوع دبي للموضة إلى تعزيز أثره ونطاق وصوله على مستوى العالم واستقطاب المزيد من خبراء القطاع وأبرز قادة الرأي والجهات العالمية الراغبة بالشراء، فضلاً عن تعزيز فرص التعاون مع المصمّمين، بما يرسخ مكانة دبي وجهةً عالميةً للأزياء والإبداع.
وفي هذا الصدد، قالت خديجة البستكي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – حي دبي للتصميم: "نشعر بفخر كبير لرؤية العالم اليوم وهو يلمس فعلياً ما يمكن أن تقدّمه دبي من فرص استثنائية ومواهب وتنوّع وإبداع لقطاع الموضة العالمي. نجحنا في أكتوبر الماضي بوضع معايير عالية المستوى للتميّز في عالم الموضة، ونعتزم تقديم تشكيلاتٍ أكثر تميّزاً وابتكاراً وإلهاماً موسماً بعد موسمٍ".
وأضافت: "قد بادرنا في هذا الموسم إلى تحديد موعد عرض تشكيلة الخريف والشتاء في وقت أبكر من المعتاد لنتصدّر جدول فعاليات الموضة العالمية، بما يعزّز قدرة المصمّمين الذين نتعاون معهم على استقطاب المشترين والمستثمرين المحتملين والتواصل معهم في وقت مبكر من السنة المالية. نؤكد التزامنا بمواصلة تطوير قطاع أزياء مزدهر ومتنامٍ في دبي والمنطقة على حد سواء، بما يتيح للمصمّمين المحليين والإقليميين والعالميين إمكانية الوصول إلى أسواق وفرص جديدة وقاعدة أوسع من العملاء".
ومن جانبه، قال محمد عقرة، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مجلس الأزياء العربي: "يعكس نجاح أسبوع دبي للموضة لموسم ربيع وصيف 2024 شهرته العالمية وقدرته على استقطاب أصحاب المواهب من مختلف قطاعات الموضة والأزياء. وكانت قد حققت نسخة شهر أكتوبر نجاحاً باهراً بحضور ومشاركة نخبة من أبرز الأسماء في القطاع، بما في ذلك كارولينا هيريرا ونعومي كامبل. ويَعِد أسبوع دبي للموضة لموسم خريف وشتاء 2024 - 2025 المشاركين من حول العالم بتجربةٍ لا تُنسى عنوانها الإلهام والابتكار والأناقة. ندعو عشّاق الموضة وممثلي وسائل الإعلام والجهات الراغبة بالشراء من حول العالم للمشاركة في أسبوع دبي للموضة الذي سيُقام في الفترة بين 4 – 8 فبراير 2024، ليكونوا جزءاً من مرحلة جديدة من مسيرة تطوّر ونمو قطاع الموضة".
وأضاف: "تقرر إطلاق النسخة القادمة من أسبوع دبي للموضة قبل أسبوع نيويورك للموضة، في خطوةٍ إستراتيجية تهدف إلى تعزيز أثره ونطاق وصوله على مستوى العالم واستقطاب المزيد من المشاركين، على أن يتجدد موعدنا مع الجهات الراغبة بالشراء وخبراء القطاع من حول العالم في نهاية الموسم في باريس. ونعدكم بالإعلان عن المزيد من المعلومات حول النسخة المقبلة من أسبوع دبي للموضة في أقرب فرصة ممكنة".
تجدر الإشارة إلى أنّ النسخة الثالثة من أسبوع دبي للموضة ستقدّم تشكيلات أزياء خريف وشتاء 2024 – 2025، فضلاً عن مجموعة غنية من عروض الأزياء رفيعة المستوى والتي سيجري تنظيمها في مواقع مختلفة ضمن إمارة دبي، حيث يسلّط كلّ مصمم الضوء على رؤيته الفريدة من خلال عرض تشكيلاته المميّزة. وسيكون عشّاق الموضة والمستثمرون على موعدٍ مع برنامجٍ حافلٍ بالفعاليات الحصرية والعروض المختارة وفعاليات إطلاق التشكيلات المصغّرة والعلامات التجارية وفرص التواصل والجلسات الحوارية الملهمة. ومن المتوقع أن يستعرض موسم خريف وشتاء 2024 -2025 من أسبوع دبي للموضة أحدث التوجهات في عالم الموضة ويسهم في تعزيز التعاون وتسليط الضوء على قطاع الموضة في المنطقة وما ورائها، بما يسهم في توفير منصّة مبتكرة ينطلق قطاع الموضة من خلالها من الحاضر إلى مستقبلٍ واعدٍ ومشرقٍ.
وقد أثبت أسبوع دبي للموضة نجاحه في ترسيخ مكانة دبي الرائدة وجهةً عالميةً للموضة والأزياء، حيث نجح في نسختيه الأولى والثانية في استقطاب نخبة عالمية وإقليمية بارزة من وسائل الإعلام والمصمّمين والجهات الراغبة بالشراء للاستمتاع بأسبوع من الفعاليات الاستثنائية في عالم الموضة والإبداع. وكانت قد انطلقت فعاليات أسبوع دبي للموضة لموسم ربيع وصيف 2024 مع عرضٍ حصري لدار الأزياء العالمية الفاخرة "Carolina Herrera"، بحضور كلّ من ويس جوردون، المدير الإبداعي للعلامة، وسارة سامبايو، عارضة أزياء علامة "Victoria’s Secret" السابقة، ليختتم فعالياته مع ظهور خاصّ لأيقونة عالم الموضة وعارضة الأزياء العالمية الشهيرة نعومي كامبل التي تألّقت بأحد تصاميم علامة "Rizman Ruzaini".
ويساهم أسبوع دبي للموضة في ترسيخ مكانة دبي من بين أبرز عواصم الموضة في العالم وتسليط الضوء على ما يمتاز به قطاع الموضة من تنوّع وإبداع، وذلك من خلال ما قدمّه من تصاميم مبتكرة وتشكيلات استثنائية تتمحور حول الاستدامة بشكل خاصّ.
MENAFN11012024007469016123ID1107709191