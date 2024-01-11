راكب يفتح باب الطائرة ويقفز إلى المدرج قبل الإقلاع مباشرة

أصيب المسافرون على متن رحلة طيران كندا من مطار بيرسون الدولي في تورونتو بصدمة بعد أن فتح أحد المسافرين باب الطائرة في خلال تحركها قبيل الإقلاع وسقط على المدرج، ووقع الحادث يوم الاثنين وأدى إلى تأخير إقلاع الرحلة لمدة 6 ساعات.

وذكرت قناة CTV الإخبارية أن الرجل، الذي لم يتم تحديد هويته، استقل الطائرة بشكل طبيعي، ولكن بدلاً من الجلوس في مقعده، اندفع فجأة نحو باب المقصورة وقفز من الطائرة من طراز بوينغ 747 مساء الاثنين، وسقط من ارتفاع 20 قدما وأصيب بجروح. ولم يتضح بعد الدافع وراء تصرفات الرجل.

وأضاف التقرير أنه تم استدعاء الشرطة وخدمات الطوارئ إلى مكان الحادث ما أدى إلى تأخير إقلاع الرحلة لمدة 6 ساعات، حيث قام مسؤولو شركة الطيران ومسؤولو إنفاذ القانون بالتحقيق في الحادث وتقديم الرعاية الطبية للراكب.

وتقوم شركة طيران كندا بالتحقيق في الحادث حيث أكدت أن طاقم الطائرة والموظفين الأرضيين اتبعوا جميع بروتوكولات السلامة والصعود إلى الطائرة قبل المغادرة.

وأظهرت صورة من مكان الحادث الرجل جالسا على المدرج محاطا بأفراد أمن المطار. وكان هناك إجمالي 319 راكبًا على متن الرحلة في ذلك الوقت.

وقالت الشرطة إنها تلقت اتصالاً بالحادث في حوالي الساعة التاسعة مساءً ووجدت أن الشخص كان في أزمة نفسية أدت إلى إقدامه على فعلته، مؤكدة أنه أصيب بجروح طفيفة نتيجة سقوطه على المدرج.

وأضافت أن الضباط ألقوا القبض على الرجل وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



