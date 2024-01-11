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نصف ساعة فصلته عن الموت.. منتخب جامبيا ينجو من كارثة جوية قبل أمم أفريقيا

1/11/2024 8:00:49 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

مرت بعثة منتخب جامبيا بكارثة خلال رحلتها إلى كوت ديفوار، استعداداً للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن بعثة منتخب جامبيا كانت على بعد نصف ساعة من الموت بسبب فشل إمدادات الأكسجين، ما أدى إلى تعرض بعض أفرادها للاختناق وفقدان الوعي، عقب دقائق قليلة من إقلاع الطائرة.

وبعد 9 دقائق فقط قام قائد الطائرة بالعودة إلى مطار بنجول بالعاصمة الجامبية، وهبط اضطرارياً بسبب انخفاض إمدادات الأكسجين على متن الطائرة.

ولا يزال حتى الآن لاعبين من منتخب جامبيا في حالة صدمة وفشلت المحاولات لإخراجهما من هذه الحالة، لكن بشكل عام لم يصاب أحد وعادت البعثة بسلام مرة أخرى إلى جامبيا.

وعلق سعيدي يانكو لاعب منتخب جامبيا على الحادث، قائلاً: "صداع قوي وآلام شديدة.. أشعر بدوخة"، وانتقد يانكو، الذي نشر مقطع فيديو للفريق وهو يغادر الطائرة، اتحاد بلاده ووصف ما حدث بالغير مقبول.

ويقع منتخب جامبيا في المجموعة الثالثة التي تضم منتخب السنغال حامل اللقب، ومنتخب الكاميرون، ومنتخب غينيا.


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