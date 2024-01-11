نصف ساعة فصلته عن الموت.. منتخب جامبيا ينجو من كارثة جوية قبل أمم أفريقيا

(MENAFN
- Al-Bayan)
مرت بعثة منتخب جامبيا بكارثة خلال رحلتها إلى كوت ديفوار، استعداداً للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.
ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن بعثة منتخب جامبيا كانت على بعد نصف ساعة من الموت بسبب فشل إمدادات الأكسجين، ما أدى إلى تعرض بعض أفرادها للاختناق وفقدان الوعي، عقب دقائق قليلة من إقلاع الطائرة.
وبعد 9 دقائق فقط قام قائد الطائرة بالعودة إلى مطار بنجول بالعاصمة الجامبية، وهبط اضطرارياً بسبب انخفاض إمدادات الأكسجين على متن الطائرة.
ولا يزال حتى الآن لاعبين من منتخب جامبيا في حالة صدمة وفشلت المحاولات لإخراجهما من هذه الحالة، لكن بشكل عام لم يصاب أحد وعادت البعثة بسلام مرة أخرى إلى جامبيا.
وعلق سعيدي يانكو لاعب منتخب جامبيا على الحادث، قائلاً: "صداع قوي وآلام شديدة.. أشعر بدوخة"، وانتقد يانكو، الذي نشر مقطع فيديو للفريق وهو يغادر الطائرة، اتحاد بلاده ووصف ما حدث بالغير مقبول.
ويقع منتخب جامبيا في المجموعة الثالثة التي تضم منتخب السنغال حامل اللقب، ومنتخب الكاميرون، ومنتخب غينيا.
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