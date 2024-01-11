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الاستجابة للنصائح تطلق حكاية بيلينغهام مع ريال مدريد

1/11/2024 8:00:49 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، عن كواليس توقيع الإنجليزي جود بيلينغهام، لاعب وسط ريال مدريد، مع الميرنغي في الصيف الماضي.

وكان ريال مدريد ينافس ليفربول ومانشستر سيتي على صفقة بيلينغهام، لكن الأخير فضل التوقيع مع الميرنغي.

ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن جوني كالافات، رئيس الكشافة في ريال مدريد، لعب دورا كبيرا في حسم صفقة بيلينغهام لصالح ريال مدريد.

وأشارت إلى أن كالافات نصح بيلينغهام بألا يساوم فلورنتينو بيريز في الأموال التي يطلبها، كي يوافق الرئيس على الصفقة.

كما قال كالافات لبيلينغهام: "اعلم أنك لن تحصل على راتب أكثر من لوكا مودريتش".

وأوضحت أن بيلينغهام استمع لنصيحة كالافات ومنح الأولوية للمشروع الرياضي، لذا رفض عروضا براتب أكبر بـ 8 ملايين يورو إضافية.

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