الاستجابة للنصائح تطلق حكاية بيلينغهام مع ريال مدريد

(MENAFN
- Al-Bayan)
كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، عن كواليس توقيع الإنجليزي جود بيلينغهام، لاعب وسط ريال مدريد، مع الميرنغي في الصيف الماضي.
وكان ريال مدريد ينافس ليفربول ومانشستر سيتي على صفقة بيلينغهام، لكن الأخير فضل التوقيع مع الميرنغي.
ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن جوني كالافات، رئيس الكشافة في ريال مدريد، لعب دورا كبيرا في حسم صفقة بيلينغهام لصالح ريال مدريد.
وأشارت إلى أن كالافات نصح بيلينغهام بألا يساوم فلورنتينو بيريز في الأموال التي يطلبها، كي يوافق الرئيس على الصفقة.
كما قال كالافات لبيلينغهام: "اعلم أنك لن تحصل على راتب أكثر من لوكا مودريتش".
وأوضحت أن بيلينغهام استمع لنصيحة كالافات ومنح الأولوية للمشروع الرياضي، لذا رفض عروضا براتب أكبر بـ 8 ملايين يورو إضافية.
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