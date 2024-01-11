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نحن نريد مبابي.. رد مفاجئ من بيريز لمشجع ريال مدريد

1/11/2024 8:00:49 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

رد رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز بشكل جريء ومفاجئ، على أحد مشجعي الميرنغي، تحدث معه عن النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان.

وارتبط اسم مبابي بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد على مدار السنتين الأخيرتين، وازدادت الأقاويل خلال الفترة الحالية، خاصة أن تعاقده مع باريس ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وفي فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قال سعودياً يشجع ريال مدريد لبيريز: "أنت أفضل رئيس ناد، نحن نريد مبابي"، ليرد رئيس الريال بشكل مفاجئ وتلقائي عليه، قائلاً: "نعم، أنا أتفق معك".

الجدير بالذكر أن ريال مدريد نجح في التأهل إلى المباراة النهائية من بطولة كأس السوبر الإسباني، بعدما فاز على أتلتيكو مدريد بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، أمس الأربعاء.

وشارك مبابي مع باريس هذا الموسم في 24 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 25 هدفاً وقدم 3 تمريرات حاسمة.

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