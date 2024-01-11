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إلى ناد إنجليزي آخر.. حنبعل مجبري يقترب من الرحيل عن اليونايتد

1/11/2024 8:00:48 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكدت تقارير صحفية، اقتراب حنبعل المجبري لاعب وسط مانشستر يونايتد، من الانتقال إلى ناد آخر في الدوري الإنجليزي.

وبحسب صحيفة "ذا صن" الإنجليزي، فإن نادي إيفرتون يضع حنبعل المجبري هدفاً أول، لضمه في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقالت الصحيفة، نقلاً عن مصدر: "إيفرتون يريد اللاعب، ومانشستر يونايتد سعيد بخروجه على سبيل الإعارة، إنهم يفضلون استمراره في البريميرليغ، لأن ذلك سيوفر مقياسًا أفضل ومعيارًا لقدراته كلاعب".

وأضاف: "إذا كان بإمكانه الخروج على سبيل الإعارة إلى إيفرتون وترك انطباع جيد، فيمكنه شق طريقه إلى خطط مانشستر يونايتد مستقبلاً، إنه يحظى بتقدير كبير في يونايتد ومن إريك تين هاغ، لكنه سيحصل على المزيد من الفرص في إيفرتون، شون دايتش مدرب إيفرتون معجب باللاعب، ويعتقد أنه يمكن أن يمنح فريقه ميزة مختلفة في طريقة لعبه، لقد أصبح الأولوية الأولى للنادي في يناير".

وأتم المصدر: "من غير المرجح أن يرحل اللاعب نهائياً، يريد تين هاغ تقييم أداء حنبعل ثم اتخاذ قرار حازم بشأن مستقبله في الصيف المقبل".

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