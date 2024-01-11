برئاسة راشد بن حميد النعيمي.. اللجنة المنظمة لمونديال الشاطئية تعقد اجتماعًا

عقدت اللجنة المنظمة العليا لبطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية اجتماعها اليوم في مقر مجلس دبي الرياضي، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس اللجنة المنظمة العليا، وبحضور عمر الحاج المهيري عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وسعيد محمد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، نائب رئيس اللجنة، واللواء راشد خليفة الفلاسي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في القيادة العامة لشرطة دبي، ومحمد عبدالله هزام الظاهري، عضو اللجنة ومدير البطولة، وعلي عمر من مجلس دبي الرياضي، وجوان كوسكو رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم الشاطئية بالفيفا، وعبدالرزاق الكعبي مدير إدارة المسابقات في الاتحاد.

وبدأ جدول أعمال الاجتماع بعرض المستجدات المتعلقة بالملعب الرسمي لمباريات البطولة في حي دبي للتصميم، ومناقشة الأمور الخاصة بحقوق الرعاية والرعاة الوطنيين، كما اطلعت على الخطة الإعلامية للمونديال وموعد انطلاقها والبنود التي سيتم تنفيذها قبل وخلال منافسات المونديال.

واستعرضت اللجنة المنظمة العليا الخطط الترويجية المزمع اطلاقها مع بدء العد التنازلي لافتتاح البطولة، بالإضافة لكافة الأمور التسويقية المتعلقة بها، وكذلك الفعاليات الرسمية المقرر اقامتها في افتتاح وختام منافسات المونديال العالمي للشاطئية.

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