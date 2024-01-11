زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب باكستان وأفغانستان

أعلن مسؤولون أن زلزالاً قوياً بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر ضرب مناطق في باكستان وأفغانستان اليوم، ما أثار مخاوف في المدن، وأجبر المواطنين على الفرار إلى أماكن أكثر أمناً.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي أن مركز الزلزال كان على عمق 206 كيلومترات في جبال هندوكوش في إقليم بادخشان الأفغاني الواقع على الحدود مع باكستان والصين وطاجكستان.

وأفادت هيئة الأرصاد المحلية بأن الزلزال وقع الساعة الثانية وثلاثين دقيقة بالتوقيت المحلي (0930 بتوقيت غرينتش) في باكستان، بعد وقوع هزة بسيطة بقوة 4.1 درجات قبل ساعات في المنطقة نفسها.

وأجبر الزلزال المواطنين على الفرار في فزع، وكان البعض يصرخون خوفاً، وسعوا للبقاء في أماكن مفتوحة.

وقال أنوار شيه زاد، من وكالة الإنقاذ الباكستانية، إنه لم ترد تقارير بشأن وقوع خسائر في الأرواح أو أضرار مادية في أعقاب الزلزال.

وأضاف شيه زاد من مدينة بيشاور: «فرقنا في حالة تأهب قصوى، ونتواصل مع زملائنا في المناطق النائية».

ولقي ما لا يقل عن 13 شخصاً حتفهم وأصيب أكثر من 100 آخرين بعدما ضرب زلزال بقوة 6.5 درجات على مقياس ريختر باكستان وأفغانستان في مارس العام الماضي.

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