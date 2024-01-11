طرق دبي تعلن عن الفائزين في تصوير وسائل النقل المستدام

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي عن أسماء الفائزين في الدورة الثالثة من مسابقة "أفضل تصوير في وسائل النقل المستدام"، والتي تنظمها تحت شعار "التنقل في دبي"، وبالتعاون مع جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، وتستهدف من خلالها تشجيع مستخدمي وسائل النقل الجماعي على التقاط أفضل الصور عبر هواتفهم لوسائل النقل المستدامة، المترو، الترام، الحافلات العامة ووسائل النقل البحري (الباص المائي) (التاكسي المائي) بالإضافة للعبرات و"الفيري".

وفاز بالمركز الأول، عن فئة "الصورة الواحدة"، رشاد كونهي محمد، وبالمركز الثاني حسن ضياء الدين، وحصل مارك أنتوني أغتاي، على المركز الثالث، وعن فئة الملف المصور: فاز بالمركز الأول جيسون بالا، وبالمركز الثاني تشارلي فيلاجراسيا، وحصل وارن بوبليت على المركز الثالث.

وقال يوسف الرضا، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات، إن الهيئة تحرص على تشجيع استخدام المواصلات العامة في الإمارة، من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي من شأنها تعزز أسلوب التنقل المستدام بين أفراد المجتمع، وأن مسابقة "أفضل تصوير في وسائل النقل المستدام"، من المبادرات التي تحرص الهيئة كذلك على تنظيمها بشكل سنوي لتشجع المقيمين والزوار على التقاط صور فنية رقمية لأبرز المعالم الحضرية والسياحية في الإمارة على متن وسائل النقل العام.

وأضاف الرضا أن استخدام وسائل النقل العام تعتبر فرصة جيدة للتعرف على معالم المدينة وتوثيق مختلف المواقع المميزة فيها، والاستمتاع بتجربة مختلفة واستثنائية بإتاحة الفرصة لمستخدميها بالتقاط صور تعكس التفاصيل الهندسية للمباني وجماليات الطرق والمساحات الخضراء بالإمارة بالإضافة للأيقونات المعمارية ومنها الجسور والمحاور التي تتميز بالإضاءة والتصاميم الاستثنائية، وغيها من المعالم التي تتميز بها دبي.

وذكر المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات أن دورة هذا العام من المسابقة استقبلت العديد من المشاركات، عبر صفحة التسجيل في المسابقة على شبكة الإنترنت من خلال رابط: ، وتنوعت المشاركات في مضمونها وجمالياتها، حيث قامت اللجنة المعنية بالاطلاع عليها وترشيح الأعمال الفائزة منها، وفق شروط ومعايير الجائزة.

من جانبه أفاد علي خليفة بن ثالث، الأمين العام لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، أن من أهم وظائف الأعمال الفائزة ترجمة المفاهيم الحضارية التي تُعتبر من دعائم بناء المستقبل وتقريبها للأذهان وتبسيطها بصرياً، هذا بجانب اللمسات الجَمَالية الخاصة التي تمنح المفاهيم والمعاني أُطُراً مدهشة جاذبة للأنظار.

وقال: "سعداء باستمرارية تعاوننا المُثمر مع هيئة الطرق والمواصلات بهدف تعزيز الوعي بأهمية مفهوم النقل المستدام، والذي نفخر بحضوره في دبي من خلال نماذج رائدة عالمياً ومُلهِمة لعشاق الفنون البصرية، ونبارك للفائزين في هذا الحدث التنافسيّ الخاص ونرجو لباقي المشاركين حظوظاً أوفر في الفرص القادمة".

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