أحمد بن سعيد: الإمارات تسعى لتكون أفضل وجهة في العالم

انطلقت أمس فعاليات الدورة الرابعة من المؤتمر الدولي للسياحة المُيسّرة، تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، في فندق جي دبليو ماريوت ماركيز – الخليج التجاري، حيث تهدف دولة الإمارات إلى أن تكون الوجهات السياحية الأكثر ملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المبادرات الاستراتيجية الفعالة التي تتخذها القيادة لتعزيز إنجازات الدولة في مجال السياحة الميسرة.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «دولة الإمارات هي رائدة في هذا المجال، ويحظى فيها أصحاب الهمم بأولوية خاصة. وهي تسير على الطريق الصحيح لتصبح الوجهة الأفضل في العالم للخدمات السياحية، وأدعو إلى تضافر الجهود الدولية، لضمان توفير سياحة ميسرة لأكثر من مليار شخص حول العالم».

وأضاف سموه: «تواصل دبي جهودها ومبادراتها لجمع صناع القرار والخبراء في مجال السياحة الميسرة تحت سقف واحد، لتبادل الأفكار والتعرف إلى أفضل الممارسات، وتعريف العالم بجهودها الاستثنائية لدعم هذه الشريحة الكبيرة من السياح المحليين والعالميين».

وناقش المشاركون في المؤتمر سبل تحويل المدن لتكون أكثر شمولية وإدماجاً لذوي الاحتياجات الخاصة، تحت شعار (لنجعل جميع المدن صديقة للسياح من أصحاب الهمم)، وكيفية تعزيز التشريعات والسياسات والبنى التحتية والخدماتية، خاصة في مجالات النقل الجوي والبري والبحري، بالإضافة إلى خدمات الإقامة والضيافة، بما يلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم وحقهم في اكتشاف العالم بسهولة ويسر.

تنقل

وبالشراكة مع هيئة الطيران المدني الإيطالية، و«دناتا»، ومطار إسطنبول، والخطوط الجوية البريطانية، ومساعدة PRM، سيستضيف اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا)، ورشة عمل حول المساعدة في التنقل.

وقالت ليندا ريستانيو مساعدة مدير الاتحاد الدولي للنقل الجوي للشؤون الخارجية: «على الرغم من أن صناعة الطيران قد أحرزت تقدماً في تعزيز تجربة السفر للأفراد ذوي الإعاقة، إلا أن مهمة توفير السفر الجوي الميسر بالكامل، لا تزال معقدة، بسبب اختلاف الاحتياجات، واللوائح عبر المناطق المختلفة. ومع طلب المزيد من المسافرين والسياح مساعدة خاصة، يجب على صناعة الطيران إيجاد طرق لتلبية احتياجاتهم. وهذا أمر بالغ الأهمية بشكل خاص، حيث من المتوقع أن ينمو الطلب على المساعدة الخاصة بسبب شيخوخة السكان في العديد من الأسواق.

وناقشت جلسات المؤتمر التحديات التي يواجهها نحو 1.3 مليارات نسمة من ذوي الاحتياجات الخاصة، حسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية، حيث يعيش 50 مليوناً منهم في منطقة الشرق الأوسط، ويتنقلون كمقيمين أو زوار أو سياح حول مدن العالم، فيما يتيح هذا السوق مبلغ 142 مليار يورو (571.5 مليار درهم) من الفرص الكامنة لقطاع السياحة والسفر العالمي سنوياً.

فرص وتحديات

وأكد الأمير مرعد بن رعد بن زيد الحسين رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الأردن، خلال مشاركته بكلمته عبر الفيديو، أن قطاع السياحة الميسرة، تمكن القطاع السياحي من توسيع حجم عملائه من 80 % إلى 100 % من العملاء المحتملين، من خلال توفير المرافق والبنى التحتية القادرة على تلبية متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف شرائحهم، مشيراً إلى أنه لا تزال هناك فروقات كبيرة بين الدول في تبنّي رؤية مستدامة لهذا القطاع، الذي يسجل نمواً كبيراً، حيث أصبح السياح من ذوي الاحتياجات الخاصة يعتمدون على وسائل الاتصال الحديثة للتحقق، قدرة الوجهات التي سيقصدونها لاحتياجاتهم.

وقال: «يشكل المسافرون من ذوي الاحتياجات الخاصة شريحة كبيرة، على عكس الاعتقاد السائد، إذ يقدر عددهم بحوالي 1.3 مليار نسمة من إجمالي سكان العالم، إلى جانب كبار السن، الذين يقدر عددهم بحوالي 800 مليون نسمة ممن تتجاوز أعمارهم الستين عاماً».

مبادرات

وأكد ماجد العصيمي عضو اللجنة العليا لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المجلس التنفيذي بدبي، ورئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، أن التقنية أصبحت أكثر استجابة لاحتياجات أصحاب الاحتياجات الخاصة أكثر من أي وقت مضى، في جعل حياتهم وتنقلهم أكثر سهولة.

وتوجه العصيمي بالشكر إلى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، على اهتمامه الموصول بقضايا أصحاب الهمم، وحرصه الشخصي على تقديم كل الدعم بكافة السبل والمبادرات الرامية إلى تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في جعل دبي خلال السنوات القليلة المقبلة، صديقة للجميع، بما فيهم أصحاب الهمم.

ودعا إلى ضرورة توفير المعلومات الخاصة بسفر أصحاب الهمم عبر المنصات الرقمية، ثم في المطارات التي يجب أن توفر خدمات لكبار السن وأصحاب الهمم، ثم خطوط الطيران التي يجب أن تقدم معلومات واضحة لمتطلبات السفر لهم، كمعداتهم الإلكترونية التي عادة ما يمنع صعودها على متنها، وصولاً إلى تجربة التسوق في السوق الحرة، ثم هناك تجربة الوصول إلى داخل الطائرة، والتحديات التي تواجه المسافر من أصحاب الهمم على متنها. وحتى عند الهبوط والوصول إلى المطار والمسوحات الأمنية المعقدة التي كانت تشكل إزعاجاً للمسافر، كالنزول عن الكرسي المتحرك وخلع الأحذية وغيرها.

وفي مرحلة الوصول إلى الفندق، يعاني الفرد من تجهيزات الغرف، التي تؤكد أنها صديقة لأصحاب الهمم نظرياً. وصولاً إلى برامج الرحلات في تلك الدولة، التي غالباً ما تكون غير صديقة لهم.

وأشار العصيمي إلى أن 15 % من إجمالي عدد السكان عالمياً هم من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأن 150 مليار يورو سنوياً، هي قيمة السياحة الميسرة العالمية.

تكريم المشاركين

وقام جمال الحاي نائب الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، بتكريم الرعاة والداعمين والشركاء الاستراتيجيين والمتحدثين، بما في ذلك طيران الإمارات، فندق جي دبليو ماريوت ماركيز، سوق دبي الحرة، الاتحاد الدولي للنقل الجوي، المجلس الدولي للمطارات، بلدية دبي، منظمة السياحة العالمية، اليونيسكو، هيئة الطيران المدني الإيطالية. والخطوط الجوية البريطانية وقرية سند.

ويحظى المؤتمر برعاية ودعم طيران الإمارات، بصفتها الناقل الرسمي، واقتصادية دبي كشريك الوجهة، وهيئة الطيران المدني بدبي كشريك استراتيجي، وسوق دبي الحرة كراعي فضي، وفندق جي دبليو ماريوت ماركي كمضيف رسمي.. العديد من كبار المسؤولين والخبراء من الوكالات الحكومية المحلية، مثل بلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، واقتصاد دبي والسياحة، إلى جانب المنظمات الدولية، مثل منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة (UNWTO)، واليونيسكو، والمجلس الدولي للمطارات (ACI-World).

ويتم تنظيم المؤتمر الدولي للسفر والسياحة الميسرة سنوياً من قبل ند الشبا للعلاقات العامة وإدارة الفعاليات في دبي.

كود البناء في دبي يتجاوز الإعاقة

وأكدت المهندسة ميرة العامري رئيس قسم الأبحاث وأنظمة البناء في بلدية دبي، أن دبي أعلنت في أكتوبر 2020 عن كود البناء المعتمد لديها، لوضع معايير البناء المستدام والتصميم المبتكر، حيث أصدرت بلدية دبي النسخة الأولى منه في يناير 2022، وهو كود البناء الموحد المكون من 10 أجزاء و843 صفحة. وقبل صدور كود البناء في دبي، كان الامتثال يعتمد على وثائق مختلفة، ما جعل من الصعب على المصممين مواكبة المعايير المتغيرة، في حين أن كود البناء في دبي يدمج الكودات الحالية، فإنه وضع مبدأ «التصميم الآمن»، الذي يلبي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضحت أن كود البناء يوحد تصميم المباني في دبي، ويحدد الحد الأدنى من متطلبات الصحة والسلامة والرفاهية والراحة والتنمية المستدامة، حيث تغطي اللوائح كافة الجوانب ذات الصلة، بدءاً من التصميم والبناء، وانتهاءً بالتشغيل والصيانة.

وقالت: إن دبي بدأت منذ 2013، بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بالتركيز على هذا الجانب، وصولاً إلى 2017، بإطلاق كود دبي للبيئة المؤهلة، وقد تم إطلاق خدمة وصول التي تركز على تأهيل المباني الموجودة، لتصبح صديقة لأصحاب الهمم، بناء على المعايير المعتمدة من البلدية. وبعد التقييم النهائي، يتم تقييم المبنى، ومنحه شهادة «وصول». لافتة أن هناك 116 بناية صديقة لأصحاب الهمم في دبي، وأن كود دبي للبناء جاء في 2021، ليعزز هذه الخطوات، ولتأهيل كافة المنشآت التي تقع تحت إشراف بلدية دبي من المرافق العامة والأسواق العامة والحدائق العامة ومراكز خدمات العملاء والشواطئ العامة.

التصميم العالمي الشامل

أكد إريك ليب المؤسس والمدير التنفيذي لمنظمة أوبن دورز في الولايات المتحدة الأمريكية، أن تبني البنية التحتية الشاملة، وتصميم المرافق الموجهة لذوي الإعاقة، تساعد على تبديد المفاهيم الخاطئة، وسوء الفهم، والقوالب النمطية التي عفا عنها الزمن، حول الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضاف أنه أسس أوبن دورز قبل 24 سنة، بعد أن عانى من مشكلة التنقل من منزله إلى المطار والفندق، نظراً لصعوبة المواصلات في أمريكا، وهو ما شكل ضغطاً نفسياً وجسدياً على أصحاب الهمم، وكان التحدي هو أن تبدأ تجربة السفر مثلاً إلى عالم ديزني، كما يفعل الأشخاص الأصحاء تماماً.

وقال غسان سليمان الأمين العام للمؤتمر: «إن قطاع السياحة يحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى تبنّي مفهوم السياحة الشاملة، التي تلبي تطلعات الملايين من ذوي الاحتياجات الخاصة، منذ لحظة تفكيرهم في الانطلاق في رحلة سياحية، حتى لحظة وصولهم إلى الداخل».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز