السيارات الكهربائية الصينية تغزو العالم.. الصادرات ترتفع 64% في 2023

ارتفعت صادرات السيارات الصينية بنسبة 63.7 بالمائة في 2023 بالتزامن مع ارتفاع المبيعات في الداخل أيضاً، مدعومة بحوافز نهاية العام بنسبة 4.2 بالمائة، حسبما ذكرت الجمعية الصينية لمصنعي السيارات.

وسعت شركات صناعة السيارات الصينية صادراتها بقوة لموازنة النمو المفقود في الداخل مع تباطؤ الاقتصاد المحلي.

حول الدعم الحكومي الصين إلى أكبر سوق للسيارات الكهربائية بالعالم بالرغم من ركود مبيعات السيارات بشكل عام.

أفادت الجمعية أن مبيعات السيارات في الصين بلغت 21.9 مليون سيارة العام الماضي بينما قفزت الصادرات إلى 4.1 ملايين سيارة.

كما انخفضت المبيعات المحلية مقارنة بذروتها البالغة حوالي 24 مليون سيارة عام 2017.

ربما تدفع هذه الزيادة في الصادرات الصين لتجاوز اليابان لتصبح المصدر الأول للسيارات في العالم.

صدرت اليابان 3.6 ملايين سيارة في أول 11 شهراً من 2023، ومن المتوقع أن تعلن عن العدد النهائي في 31 يناير الحالي.

لم تقدم الجمعية الصينية تفصيلاً بشأن السيارات الكهربائية، لكن البيانات الصادرة هذا الأسبوع عن جمعية سيارات الركاب الصينية أظهرت أن السيارات الكهربائية شكلت 24 بالمائة من مبيعات السيارات الجديدة في الصين عام 2023، ارتفاعاً من نسبة 12 بالمائة المسجلة عام 2021.

كانت السيارة «تسلا موديل واي» السيارة الكهربائية الأكثر مبيعاً في الصين العام الماضي، حيث تم بيع 646800 سيارة، تليها السيارة «بي واي دي سونغ» سيدان بعدد 428600 سيارة، بحسب جمعية سيارات الركاب.

ذكرت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في تقرير لها الشهر الماضي أنها تتوقع ارتفاع حصة السيارات الكهربائية - ومن بينها السيارات الهجينة - إلى ما بين 42 و 45 بالمائة عام 2024.

كما توقعت أن تنمو الصادرات بنسبة 20 إلى 30 بالمائة العام الحالي.

فتح الاتحاد الأوروبي، الذي يشعر بالقلق إزاء ارتفاع الواردات من الصين، تحقيقاً تجارياً العام الماضي في الدعم الصيني للسيارات الكهربائية، ولا يزال التحقيق مستمراً.

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