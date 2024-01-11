السيارات الكهربائية الصينية تغزو العالم.. الصادرات ترتفع 64% في 2023

(MENAFN
- Al-Bayan)
ارتفعت صادرات السيارات الصينية بنسبة 63.7 بالمائة في 2023 بالتزامن مع ارتفاع المبيعات في الداخل أيضاً، مدعومة بحوافز نهاية العام بنسبة 4.2 بالمائة، حسبما ذكرت الجمعية الصينية لمصنعي السيارات.
وسعت شركات صناعة السيارات الصينية صادراتها بقوة لموازنة النمو المفقود في الداخل مع تباطؤ الاقتصاد المحلي.
حول الدعم الحكومي الصين إلى أكبر سوق للسيارات الكهربائية بالعالم بالرغم من ركود مبيعات السيارات بشكل عام.
أفادت الجمعية أن مبيعات السيارات في الصين بلغت 21.9 مليون سيارة العام الماضي بينما قفزت الصادرات إلى 4.1 ملايين سيارة.
كما انخفضت المبيعات المحلية مقارنة بذروتها البالغة حوالي 24 مليون سيارة عام 2017.
ربما تدفع هذه الزيادة في الصادرات الصين لتجاوز اليابان لتصبح المصدر الأول للسيارات في العالم.
صدرت اليابان 3.6 ملايين سيارة في أول 11 شهراً من 2023، ومن المتوقع أن تعلن عن العدد النهائي في 31 يناير الحالي.
لم تقدم الجمعية الصينية تفصيلاً بشأن السيارات الكهربائية، لكن البيانات الصادرة هذا الأسبوع عن جمعية سيارات الركاب الصينية أظهرت أن السيارات الكهربائية شكلت 24 بالمائة من مبيعات السيارات الجديدة في الصين عام 2023، ارتفاعاً من نسبة 12 بالمائة المسجلة عام 2021.
كانت السيارة «تسلا موديل واي» السيارة الكهربائية الأكثر مبيعاً في الصين العام الماضي، حيث تم بيع 646800 سيارة، تليها السيارة «بي واي دي سونغ» سيدان بعدد 428600 سيارة، بحسب جمعية سيارات الركاب.
ذكرت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في تقرير لها الشهر الماضي أنها تتوقع ارتفاع حصة السيارات الكهربائية - ومن بينها السيارات الهجينة - إلى ما بين 42 و 45 بالمائة عام 2024.
كما توقعت أن تنمو الصادرات بنسبة 20 إلى 30 بالمائة العام الحالي.
فتح الاتحاد الأوروبي، الذي يشعر بالقلق إزاء ارتفاع الواردات من الصين، تحقيقاً تجارياً العام الماضي في الدعم الصيني للسيارات الكهربائية، ولا يزال التحقيق مستمراً.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
MENAFN11012024000110011019ID1107709174
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.