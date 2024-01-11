تطوير تكنولوجيا لقيادة السيارات الكهربائية إلى محطات الشحن آلياً

تختبر شركتا صناعة السيارات ومكوناتها الألمانيتان فولكس فاجن وبوش تكنولوجيا جديدة تسمح للسيارات الكهربائية بقيادة نفسها إلى أي محطة شحن وإعادة شحن بطارياتها دون الحاجة إلى وجود سائق.

وقالت بوش أثناء عرض التكنولوجيا التي طورتها بالتعاون مع شركة كارياد للبرمجيات التابعة لمجموعة فولكس فاجن، ضمن فعاليات معرض لاس فيجاس الدولي للإلكترونيات (سي.إي.إس)، إن السيارات في هذه الحالة ستبحث لنفسها عن مكان خال في ساحة الانتظار.

وقالت الشركتان إن التقنية الجديدة يمكن أن تنهي مشكلة انتظار سائق السيارة لفترة طويلة أمام محطة الشحن، واحتمال تعرضه للغرامة في عدم الخروج بسرعة من المحطة بمجرد الانتهاء من إعادة شحن البطارية.

وتعتمد تقنية القيادة الذاتية للسيارات في محطة الشحن التي يتم اختبارها في موقع بوش للأبحاث والتطوير بمدينة لودفيجسبورج بألمانيا، على وجود ذراع آلية تقوم بتوصيل جهاز الشحن بالبطاريات ثم نزع كابل التوصيل بعد انتهاء الشحن.

وأشارت بوش إلى أن تكنولوجيا قيادة السيارات ذاتياً لإيجاد مكان خال في ساحة الانتظار موجودة بالفعل منذ مدة ومتوفرة حالياً لسائقي سيارات معينة في أماكن انتظار السيارات متعددة الطوابق في مطار شتوتجارت الألمانية، مع اعتزامها توفيرها في مزيد من أماكن الانتظار خلال الفترة المقبلة.



في الوقت نفسه فإن بوش ليست الشركة الوحيدة التي تطور تقنيات لتسيير السيارات في أماكن الانتظار أو محطات الشحن ذاتياً.

وتحاول شركة إتش.إل ماندو السماح للسيارات بالدخول إلى مكان الانتظار في الساحات آلياً دون الحاجة إلى إضافة تكنولوجيا جديدة إلى السيارة. وعرضت الشركة نظاماً يسمى «باركي» في معرض سي.إي.إس، وهو عبارة عن منصة بمحركات كهربائية تدخل تحت السيارات ثم تتحرك بها داخل مكان الانتظار حتى تصل إلى المساحة الخالية وتضع فيها السيارة دون أي تدخل من السائق.

وتقول الشركة الكورية الجنوبية إن هذه التقنية تساعد في تحقيق أقصى استفادة من المساحات المتاحة في مكان الانتظار، حيث يمكنها تحريك السيارة بشكل جانبي دون الحاجة إلى دورانها حول محورها وهو ما يقلل المساحة التي تحتاجها السيارة للدخول أو الخروج من مكان الانتظار.

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