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غوغل تسرّح مئات الفنيين وسط حملة لتقليص النفقات

1/11/2024 8:00:48 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قامت شركة غوغل بتسريح مئات الموظفين العاملين في فرق الأجهزة والمساعدة الصوتية وفرقها الهندسية في إطار سعيها لخفض التكاليف.

وقالت الشركة، في بيانها، إن التقليص يأتي في وقت تتطلع فيه غوغل إلى "الاستثمار المسؤول في أكبر أولويات شركتنا والفرص الكبيرة المقبلة".

وأضافت: "تواصل بعض الفرق إجراء هذه الأنواع من التغييرات التنظيمية التي تشمل إلغاء بعض الأدوار على مستوى العالم".

وسرحت غوغل في وقت سابق مئات العاملين، غالبيتهم في فريق أجهزة الواقع المعزز، وذلك في أعقاب تعهد المديرين التنفيذيين لشركة غوغل وشركتها الأم ألفابيتا بخفض التكاليف.

وكانت غوغل قد أعلنت قبل عام اعتزامها تسريح 12 ألف موظف أو نحو 6 بالمئة من قوتها العاملة.

وغوغل ليست شركة التكنولوجيا الوحيدة التي تقلص حجم العمالة فيها. فالعام الماضي، قامت شركة ميتا - الشركة الأم لفيسبوك - بإلغاء أكثر من 20 ألف وظيفة لطمأنة المستثمرين. وارتفع سعر سهم ميتا بنحو 178 بالمئة عام 2023.

وقامت أمازون، في وقت سابق من الأسبوع، بتسريح مئات الموظفين في وحدة برايم فيديو والاستوديوهات التابعة لها، كما ستقوم أيضا بتسريح نحو 500 موظف يعملون على منصة البث المباشر، تي ويتش.

وتخوض غوغل في الوقت الراهن منافسة شرسة مع مايكروسوفت، حيث تسعى الشركتان إلى الريادة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وعززت مايكروسوفت عروضها في مجال الذكاء الاصطناعي لمنافسة غوغل، حيث أعلنت، في شهر سبتمبر، تقديم ميزة كوبيلوت التي تدمج الذكاء الاصطناعي في منتجات مثل محرك البحث بينغ، ومتصفح إيدج، إضافة إلى ويندوز، لعملائها من الشركات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

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