تراجع التجارة العالمية 1.3% بسبب توترات البحر الأحمر

قال معهد أبحاث ألماني مختص بالاقتصاد الخميس إن التجارة العالمية تراجعت بنسبة 1.3 بالمئة في الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر 2023 في وقت أدت فيه هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر لتراجع كميات الشحن المنقولة عبر هذه المنطقة الحيوية.

وقال معهد كايل الألماني للاقتصاد العالمي إن هناك حالياً نحو مئتي ألف حاوية تمر عبر البحر الأحمر يومياً انخفاضاً من 500 ألف يومياً في نوفمبر.

وقال جوليان هينتس مدير مركز أبحاث سياسات التجارة في المعهد إن عمليات تحويل مسار السفن بسبب الهجمات أدت لقطع السفن رحلات أطول بين مراكز الإنتاج في آسيا وأسواق الاستهلاك الأوروبية بما يصل إلى 20 يوماً إضافية.

وأضاف في بيان «انعكس ذلك أيضاً في أرقام التجارة المتراجعة في ألمانيا والاتحاد الأوروبي إذ لا تزال السلع المنقولة في البحر ولم يتم تنزيلها في الموانئ في المواعيد المقررة».

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