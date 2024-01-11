تراجع التجارة العالمية 1.3% بسبب توترات البحر الأحمر

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال معهد أبحاث ألماني مختص بالاقتصاد الخميس إن التجارة العالمية تراجعت بنسبة 1.3 بالمئة في الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر 2023 في وقت أدت فيه هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر لتراجع كميات الشحن المنقولة عبر هذه المنطقة الحيوية.
وقال معهد كايل الألماني للاقتصاد العالمي إن هناك حالياً نحو مئتي ألف حاوية تمر عبر البحر الأحمر يومياً انخفاضاً من 500 ألف يومياً في نوفمبر.
وقال جوليان هينتس مدير مركز أبحاث سياسات التجارة في المعهد إن عمليات تحويل مسار السفن بسبب الهجمات أدت لقطع السفن رحلات أطول بين مراكز الإنتاج في آسيا وأسواق الاستهلاك الأوروبية بما يصل إلى 20 يوماً إضافية.
وأضاف في بيان «انعكس ذلك أيضاً في أرقام التجارة المتراجعة في ألمانيا والاتحاد الأوروبي إذ لا تزال السلع المنقولة في البحر ولم يتم تنزيلها في الموانئ في المواعيد المقررة».
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
MENAFN11012024000110011019ID1107709171
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.