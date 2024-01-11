تبقت أمامي سنة كحد أقصى.. مدرب إنجلترا السابق يعلن إصابته بالسرطان

كشف المدرب السويدي سفين جوران إريكسون، البالغ من العمر 75 عاما أنه مريض بالسرطان، موضحا أن حالته تشير إلى أنه لن يعيش سوى حوالي 12 شهرا على أقصى تقدير.

وفي مقابلة مع الإذاعة العامة السويدية اليوم الخميس، قال المدرب الذي يتمتع بمسيرة حافلة في العديد من البلدان: "في أفضل الأحوال، يتبقى لي عام واحد. وفي أسوأ الأحوال، أقل قليلا"، مضيفا أنه "سيقاوم قدر استطاعته".

وأقر المدرب السابق لمنتخبات إنجلترا والمكسيك وكوت ديفوار والفلبين، أنه بدلا من الجلوس في المنزل و"الشكوى من سوء الحظ" فإنه يفضل أن يكون لديه نظرة إيجابية وعدم الاستسلام للشدائد.

وكان إريكسون قد ترك العام الماضي منصبه كمدير رياضي لنادي كارلستاد السويدي المتواضع، بسبب مشكلات صحية، فيما كانت المرحلة الأخيرة من مسيرة طويلة ومثمرة بدأت أواخر السبعينيات في السويد.

وبعد فوزه بالدوري وكأس الاتحاد الأوروبي مع فريق جوتنبرج السويدي، انتقل إلى بنفيكا حيث فاز بثلاثة ألقاب للدوري ومن هناك ذهب إلى إيطاليا حيث قضى معظم مسيرته المهنية في أندية مثل روما وفيورنتينا وسامبدوريا ولاتسيو، الذي فاز معه بالدوري الإيطالي والعديد من الألقاب الأخرى.

كما درب إريكسون مانشستر سيتي وليستر سيتي في إنجلترا، بالإضافة إلى بعض الفرق في الصين وتايلاند

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