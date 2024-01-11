محاكمة ترامب المدنية بتهمة الاحتيال المالي تدخل شوطها الأخير

تدخل محاكمة دونالد ترامب المدنية في نيويورك بتهمة الاحتيال المالي اليوم شوطها الأخير، مع تقديم محاميه مرافعاتهم الختامية، بعدما رُفض طلب الرئيس الأمريكي السابق تولي الدفاع بنفسه.

وترامب الساعي للعودة إلى البيت الابيض، متهم مع نجليه إريك ودونالد جونيور بتضخيم قيمة أصولهم العقارية من ناطحات سحاب وفنادق فاخرة وملاعب غولف بشكل كبير على مدى سنوات للحصول على قروض مصرفية وعقود تأمين بشروط أفضل.

وتطالب المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس، التي قدمت الدعوى المدنية في حقهم في خريف 2022 بتهمة الاحتيال المالي، بتغريمهم 370 مليون دولار على شكل تعويضات.

ويعتبر فريق الدفاع عن ترامب منذ بدء المحاكمة في الثاني من أكتوبر أمام محكمة مانهاتن الفدرالية، أن الملف فارغ من الناحية القانونية.

وطلب الملياردير، الذي يتصدر السباق لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للبيت الأبيض في الانتخابات التمهيدية التي تنطلق في 15 يناير في ولاية أيوا، أن يتولى بنفسه مرافعات الدفاع.

وكتب أحد محاميه، كريس كايس، في مطلع الشهر، إلى قاضي نيويورك أرثر إنغورون عارضاً له طلب موكّله.

وبحسب رسائل إلكترونية متبادلة بين الطرفين أضيفت إلى الملف القضائي حول ما إذا كان تولي ترامب بنفسه المرافعة الختامية أمراً مناسباً والشروط المفروضة على مثل هذه البادرة الاستثنائية، فإن القاضي رفض الموافقة على الطلب بشكل قاطع، مؤكداً أنه لن يسمح لترامب بإلقاء خطاب انتخابي أو مهاجمة المحكمة والعاملين فيها.

وطلب المحامي، مساء أول من أمس، تأجيل الجلسة إلى 29 يناير بسبب وفاة والدة السيدة الأولى السابقة ميلانيا، مشيراً إلى أن ترامب كان قريباً جداً منها.

لكن القاضي إنغورون رفض الطلب، وحدد ظهر الأربعاء شروطاً حتى يسمح لترامب بتولي الكلام بنفسه، قائلاً: «إما أن تقبلوا العرض أو لا اتفاق. إما الآن، أو لا. لديكم حتى الظهر، بعد سبع دقائق. لن أعطي أي مهلة إضافية».

وبعد ربع ساعة، بتّ القاضي المسألة معلناً أن الرئيس السابق «لن يتولى الكلام أمام المحكمة غداً (الخميس)».

ويهاجم رجل الأعمال، البالغ 77 عاماً، القضاء منذ ثلاثة أشهر، كلما حضر إلى قاعة المحكمة، وفي أروقة قصر العدل في مانهاتن، مندداً بحملة شعواء يتعرض لها، ومنتقداً «محاكمة تليق بجمهوريات الموز».

وبعدما استهدف ترامب بهجماته كاتبة المحكمة، منعه القاضي إنغورون من الإدلاء بتعليقات علنية ضد أعضاء فريقه، وفرض عليه لاحقاً غرامتين بقيمة إجمالية قدرها 15 ألف يورو لانتهاكه هذا الأمر.

ولا يواجه ترامب، في هذه القضية المدنية، عقوبة بالسجن، خلافاً للمحاكمات الجنائية الأخرى التي تنتظره هذه السنة، ومن ضمنها المحاكمة بتهمة محاولة التلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020 التي هزم فيها أمام الرئيس جو بايدن.

غير أن قضية الاحتيال قد تلحق به خسائر فادحة وتؤدي إلى منعه من مزاولة الأعمال في ولاية نيويورك حيث صنع اسمه كقطب عقارات، ولا يبدو أن الحكم سيكون لمصلحته.

فقبل بدء المرافعات، أعلن القاضي في نهاية سبتمبر أن الادعاء قدَّم «أدلة دامغة على أن المتهمين قاموا بين 2014 و2021 بتضخيم قيمة أصول (منظمة ترامب) بما بين 812 مليون دولار و2,2 مليار دولار»، بحسب السنوات في الأرقام المدرجة ضمن بيانات دونالد ترامب المالية السنوية.

ونتيجة لـ«عمليات احتيال متكررة»، أمر بتصفية الشركات التي تدير الأصول مثل برج ترامب على الجادة الخامسة في مانهاتن أو ناطحة السحاب في وول ستريت، غير أن محكمة استئناف علَّقت هذه التدابير.

وتتناول المحاكمة عدة جرائم أخرى، مثل الاحتيال على شركات التأمين، وباتت النيابة العامة تطالب بغرامة قدرها 370 مليون دولار، بعدما كانت تطالب في بداية الدعوى بـ250 مليون دولار.

ويختتم القاضي إنغورون المداولات في الأيام المقبلة محدداً قيمة الضرر والتعويضات المطلوبة.

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