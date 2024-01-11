نجم برشلونة السابق: أتمنى انتقال محمد صلاح إلى البرسا

تمنى نجم نادي برشلونة السابق، رؤية الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول، بقميص النادي الكتالوني مستقبلاً.

وقال هنريك لارسون نجم برشلونة السابق: "محمد صلاح لاعب رائع، إنه هداف وليفربول سيفتقده كثيرا في فترة كأس الأمم، إنه مذهل وواحد من أفضل اللاعبين في العالم خلال السنوات الماضية".

وتابع لارسون في تصريحات للقناة الأولى الفضائية المصرية: "أتطلع لمشاهدة بعض اللاعبين في بطولة كأس الأمم، سوف أتابع محمد صلاح، نصفي سويدي والنصف الآخر من الرأس الأخضر، لذلك سوف أشاهد مباريات الأخيرة في مجموعة مصر".



وأكمل: "رونالدينيو أفضل لاعب زاملته في الملاعب، ممتع جدا في ممارسته لكرة القدم، خاصة عندما يستخدم مهاراته، إنه لاعب رائع".



وأردف لارسون: "تشافي يؤدي بشكل جيد مع برشلونة.. يحتاج فقط لمزيد من الوقت، وهو صديق مميز بالنسبة لي وأتمنى له الأفضل دائما".



وأتم لارسون، قائلاً: "أتمنى أن يحظى ليونيل ميسي بنهاية سعيدة في برشلونة، دوما لا يفترقان، كما أنني لا أهتم بريال مدريد كثيرا، لذلك لست مهتما بقصة مبابي.. وأتمنى انتقال صلاح للبارسا".

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