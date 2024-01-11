ملثمون ومسلحون بالعصي.. طعن رجل في بطنه في أحداث شغب ديربي روما

تعرض أحد مشجعي فريق روما للطعن خلال اشتباكات اندلعت بين المشجعين والشرطة، بعد ديربي كأس إيطاليا الذي فاز به لاتسيو بهدف دون رد وتأهل إلى نصف نهائي البطولة.

وقبل المباراة التي أقيمت مساء أمس الأربعاء، تم الإبلاغ عن وقوع حوادث، على الرغم من أن التوتر بين المشجعين زاد بعدما أطلق الحكم صافرته معلناً نهاية اللقاء، حيث اشتبكت جماهير الفريقين في محيط الاستاد الأولمبي، بحسب وسائل إعلام إيطالية.

وبعد ذلك بوقت قصير، دخلت مجموعة من مشجعي لاتسيو، الذين كانت وجوههم مغطاة ومسلحين بالعصي، إلى حانة في حي براتي القريب الذي يستضيف عادة أنصار فريق روما، وبعد تدمير المكان، طعنوا رجلاً من مشجعي الخصم في بطنه.

ونقل الرجل، وهو في الثلاثينيات من عمره، إلى المستشفى في حالة خطيرة وهو يرقد حاليا في الرعاية المركزة، رغم أن حياته ليست في خطر بعد الهجوم الذي تحقق فيه الشرطة، بحسب نفس المصدر.

كما حاولت مجموعة مكونة من حوالي 200 من مشجعي روما الاعتداء على جماهير لاتسيو المتواجدين في منطقة بونتي ميلفيو بالعاصمة الإيطالية، مما استدعى تدخل قوات الأمن التي تعرضت للإلقاء بالحجارة والزجاجات.

وفي النهاية، تمكنت الشرطة من تفريق المشاغبين وتم إلقاء القبض على ثلاثة منهم.

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